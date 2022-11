TINEREȚE LA PENSIE | Șerban Călin, inginerul care a participat la realizarea Centralei Nucleare Cernavodă, este unul dintre cei mai apreciaţi fotografi

”Cine sunt eu? Sunt un inginer. În tinerețe am lucrat la Costinești ca fotoreporterul taberei, vară de vară. Mă plăteau 800 de lei pe lună, ceea ce era extraordinar. Am luat premii în studenție pentru fotografie, dar asta era demult”, povestește Şerban Călin, fotograf.

Aşa se recomandă Şerban Călin - inginer pasionat de fotografie. Dar e mult mai mult decât atât. Timp de 35 de ani, ca inginer, a făcut parte din echipele de profesionişti care au realizat unele dintre cele mai mari proiecte din România, precum Centrală Nucleară de la Cernavodă. Iar fotografia nu este pentru el o simplă pasiune. Pentru că, după ce s-a pensionat, viaţa lui Şerban Călin s-a derulat mai ales în spatele obiectivului.

”Am făcut destulă școală și acum fac cursuri, sunt în permanentă învățare. Nu poți altfel. Echipamentul pe care îl ai, dacă nu știi să îl folosești, degeaba îl ai. De unde să știu că există softuri ca să îmi vină lumina din spate? Studiind, trebuie să tudiezi și echipemantele, să știi că există și cum să le folosești”, mai spune fotograful Șerban Călin.

După trei ani de studii, proiecte realizate și examene date prin corespondență, Şerban Călin a absolvit New York Institute of Photography. Unul dintre aceste proiecte este găzduit acum de Muzeul Unirii din Iaşi.

”Când îmi vine ideea unui proiect, știu că pot să îl fac. E doar o chestiune de timp până să îl pot face. Nu mi-am dorit o expoziție, mi se pare că e un fel de îngâmfare, dar de tată conjuctura a fost de așa natură, că m-a obligat. Nu-mi pare rău, că am fost eu uimit de ce am văzut”, mai povestște el.

Colaborarea cu Muzeul Unirii e un proiect de lungă durată, pentru că Şerban Călin a început să fotografieze exponatele şi să pună într-o lumină nouă întreaga activitate muzeală.

”Norocul pe care îl are instituția și eu, că muzeograf, să întâlnesc un om că Șerban Călin să vină să facă fotografii probono. Am pornit de la o necesitate, care trebuia rezolvată de foarte mulți ani. Faptul că lumea poate să pătrundă în cele mai ascunse unghere ale muzeului prin intermediul fotografiilor lui Șerban, asta înseamnă foarte mult pentru noi”, spune Brânduşa Munteanu, muzeograf.

Şerban Călin bifează, rând pe rând, visuri adunate în tinereţe:

”Am o vârstă la care ar fi trebuit să ies la pensie. Toată viață am fost activ, iar acum mă și relaxez puțin. Și am și un caiet de vise. Am scris: Caiet de vise. Și acolo mi-am trecut proiectele. Și, încet, încet, le-am făcut”, își încheie povestea pensionarul fotograf.

