Tina Turner şi-a vândut drepturile de autor asupra catalogului ei muzical. Suma pentru care a fost semnat acest acord nu a fost dezvăluită

Tina Turner

Vedeta americană, în vârstă de 81 de ani, adeseori supranumită "regina rock-and-rollului", a semnat un contract prin care şi-a vândut drepturile ce vizau încasările obţinute din vânzarea discurilor sale, procentul primit în calitate de compozitoare a pieselor sale, precum şi dreptul de folosire a numelui, imaginii şi reprezentărilor sale, a precizat compania BMG.



Suma pentru care a fost semnat acest acord nu a fost dezvăluită.



Catalogul muzical al cântăreţei Tina Turner include piese de mare succes, precum "Private Dancer", "What's Love Got To Do With It", "The Best" şi "GoldenEye", iar activitatea ei de artist solo include 10 albume de studio, două albume live, două coloane sonore şi cinci compilaţii, care s-au vândut împreună în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial.

Casa ei de discuri rămâne Warner Music.



"La fel ca pentru oricare alt artist, protejarea muncii mele de-o viaţă şi a moştenirii mele muzicale reprezintă ceva personal. Sunt încrezătoare că alături de BMG şi Warner Music cântecele mele se află în mâini profesioniste şi de încredere", a declarat Tina Turner.



Tina Turner a fost inclusă de două ori în Rock and Roll Hall of Fame - prima dată alături de fostul ei soţ, Ike, în anul 1991, apoi în calitate de artist solo, în acest an.



Vedeta americană s-a retras din activitate după un turneu de adio sold-out, care s-a încheiat în 2009, şi a reprezentat, recent, subiectul unui documentar ce a fost considerat o modalitate prin care artista şi-a luat la revedere de la admiratorii ei din lumea întreagă.



Potrivit BMG, această achiziţie face parte dintr-o strategie mai amplă, concepută pentru a crea "o casă din secolul al XXI-lea pentru cei mai legendari artişti deţinători de drepturi de autor din istoria muzicii populare", iar compania se aşteaptă să facă alte anunţuri similare în săptămânile următoare.



În decembrie 2020, presa internaţională a anunţat că Bob Dylan şi-a vândut întregul catalog muzical către Universal Music Group pentru o sumă estimată la 300 de milioane de dolari.



Neil Young a vândut 50% din catalogul său muzical fondului de investiţii Hipgnosis Songs contra unei sume estimate la 150 de milioane de dolari, iar Stevie Nicks a vândut majoritatea drepturilor sale de autor contra sumei raportate de 100 de milioane de dolari.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI