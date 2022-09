Timpul de așteptare pentru cei care vor să își ia rămas bun de la Regina Elisabeta a II-a a ajuns la 24 de ore, iar coada a atins 20 de kilometri. Nepoții Suveranei vor veghea la catafalc în această seară

ACTUALIZARE Sunt oameni care au stat la coadă toată noaptea pentru a ajunge la catafalcul Reginei, a transmis Vlad Ungar, în direct de la Londra. Au fost momente emoționante, mai ales pentru cei care s-au aflat în sala Westminster aseară, când cei patru copii ai Reginei au stat de gardă la catafalc.

ACTUALIZARE Publicația britanică The Guardian a publicat o hartă cu coada la care așteaptă cei care vor să ajungă la catafalcul Reginei Elisabeta a II-a.

ACTUALIZARE Mii de oameni aşteaptă şi astăzi la coadă pentru a-şi lua rămas bun de la Regina Elisabeta. Sunt veniţi din tot Regatul şi chiar din afara lui. Printre ei sunt și români. Între timp, măsurile de securitate în capitala Angliei sunt sporite, în aşteptarea celor mai importanţi lideri ai lumii, care vor ajunge luni la Londra.

ACTUALIZARE Timpul de așteptare pentru cei care vor să aducă un ultim omagiu Reginei Elisabeta, al cărei catafalc se află la Westminster Hall, depășește 24 de ore. Departamentul pentru Cultură, Media și Sport din guvernul britanic îndeamnă oamenii să nu călătorească din alte zone pentru a se alătura acestei cozi imense, potrivit The Guardian. Peste noapte, timpul de așteptare pentru a ajunge la catafalc a depășit 25 de ore.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 8AM, 17 SEP



The queue is in Southwark Park and wait times are at least 24 hours



If the park reaches capacity, entry to the queue will be paused pic.twitter.com/urY8RxfNHj