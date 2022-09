Timpul de așteptare pentru cei care vor să își rămas bun de la Regina Elisabeta a II-a a ajuns la 24 de ore. Nepoții Suveranei vor veghea la catafalc în această seară

ACTUALIZARE Timpul de așteptare pentru cei care vor să aducă un ultim omagiu Reginei Elisabeta, al cărei catafalc se află la Westminster Hall, depășește 24 de ore. Departamentul pentru Cultură, Media și Sport din guvernul britanic îndeamnă oamenii să nu călătorească din alte zone pentru a se alătura acestei cozi imense, potrivit The Guardian. Peste noapte, timpul de așteptare pentru a ajunge la catafalc a depășit 25 de ore.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 8AM, 17 SEP



The queue is in Southwark Park and wait times are at least 24 hours



If the park reaches capacity, entry to the queue will be paused pic.twitter.com/urY8RxfNHj