Timişoara: Primarul Dominic Fritz a anunţat că nu se mai semnează contractul cu noul furnizor de gaze. Caloriferele rămân reci

Calorifere reci

"Aseară (miercuri - n.r.) la ora 18,00, am fost informat telefonic de către furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului Energiei, la o înţelegere pentru un contract temporar, că nu mai doreşte să semneze acest contract. Aceasta, după ce pe la ora 12,30 se agrease soluţia temporară şi stabilisem că o putem comunica public. Am luat imediat legătura cu un alt furnizor, cu rugămintea insistentă de a prelua furnizarea de gaz încă din seară de ieri, ca să nu îndure timişorenii încă o noapte în frig şi ca să ne putem ţine de cuvânt cu termenul agreat şi anunţat. Au urmat şase ore în care s-a încercat din răsputeri parcurgerea tuturor paşilor legali pentru reconectare, însă după miezul nopţii am fost informat de către furnizor că, din păcate, abia azi se va putea finaliza procedura. Primăria a virat 5.000.000 de lei în contul Colterm şi aşteptăm să cumpărăm gaz cu plata în avans", a postat Dominic Fritz pe Facebook.

Edilul a adăugat că ştie că situaţia este "dramatică, frustrantă şi înfiorătoare" pentru toţi cei afectaţi şi "nu există cuvinte să schimbe acest lucru".

"Îmi pare nespus de rău pentru toţi cei care au de suferit acasă şi în spitale. Vă asigur însă că încercăm prin toate mijloacele posibile şi imposibile să readucem normalitate şi siguranţă în această criză. Fac încă o dată un apel la furnizori să arate disponibilitate şi umanitate pentru a alimenta Timişoara cu gaz", a mai scris Fritz.

Primarul Timișoarei anunțase miercuri că a fost încheiat un contract de urgență cu un alt furnizor de gaz și a fost plătită în avans suma de 5 milioane de lei. Marți, la prânz, furnizorul ​E-ON a întrerupt livrarea de gaz către societatea locală de termoficare COLTERM, înainte ca primăria să fi găsit un alt furnizor.

ŞTIRILE ZILEI