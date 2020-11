Timișoara Capitală Culturală Europeană: Istoria și povestile cartierului Elisabetin, online sau la pas prin cartier

Istoria și povestile cartierului Elisabetin, online sau la pas prin cartier

Timișorenii și nu numai, vor avea parte începând de vineri, 13 noiembrie, de o incursiune virtuală în lumea Timișoarei de altădată, îmbinând poveștile cartierului Elisabetin despre patrimoniul cultural și istoric, etniile și locuitorii de aici, cu tehnologia secolului XXI.

Spotlight Heritage Timișoara / Patrimoniul sub reflectoare Timișoara este o inițiatiăvă digitală a Universității Politehnica Timișoara, prin Centrul de eLearning și Centrul Multimedia realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului și parte a Programului Cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Dacă anul trecut, în prim plan a fost cartierul Iosefin, anul acesta aducem sub reflector poveștile și atmosfera din cartierul Elisabetin, care vor fi redate din perspectiva lui Netti dr. Diel. Amintirile ei, extrase din fragmentele manuscrisului ”Jurnal de familie” al prof. dr. Pia Brînzeu contribuie la ilustrarea atmosferei din viața cotidiană a cartierului de altădată.



Deoarece condițiile din acest an sunt excepționale, și vernisajul va fi unul diferit.

Expozițiile dedicate cartierului Elisabetin, precum și aplicațiile online și mobile vor fi lansate în cadrul unui vernisaj virtual al expoziției „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Elisabetin și Netti dr. Diel – O lume într-un cufăr” care va avea loc vineri, 13 noiembrie, ora 11:00 ONLINE.

Participarea este gratuită iar înscrierile se fac completând formularul ATAȘAT.

Gazdele vernisajului vor fi dr. ing Diana Andone și Conf. dr. ing. Florin Drăgan – Universitatea Politehnica Timișoara, Marius Cornea – Muzeul Național al Banatului și Simona Neumann - Asociația Timișoara 2023 - Capitală Europeană a Culturii.



Participanții sunt invitați la un tur virtual al expoziției de la Bastionul Maria Theresia, în cadrul căreia o colecție de exponate din perioada „Belle Époque” și interbelică vor ilustra viața cotidiană publică și intimă din Timișoara veche, readus la viață printr-o cină festivă din secolul al XIX-lea denumită „masa lui Netti Diel” care reunește o serie de personaje – protagoniști ai vieții culturale din Elisabetin de altă dată, fiind martori la un dialog de epocă, multicultural printr-o narațiune a prof. dr. Pia Brînzeu.



Tot în cadrul vernisajului virtual, timișorenii sunt invitați să descopere expoziția stradală cu cele 16 panouri informative din cartierul Elisabetin alături de experții de la Muzeul Național al Banatului, care vor avea intervenții LIVE din fața punctelor emblematice ale cartierului, împărtășind povești și detalii istorice mai puțin cunoscute despre clădirile și monumente din patrimoniul timișorean.



Echipele Centrului de e-Learning și Centrului de Multimedia din cadrul UPT vor prezenta componentele digitale ale proiectului.



Spotlight Heritage Timișoara / Patrimoniul sub reflectoare este o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica Timișoara, prin Centrul de eLearning și Centrul Multimedia realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte a Programului Cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii. Proiect cultural co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș.



Patrimoniul sub reflectoare urmărește construirea de straturi multiple de memorii personale și date din istoria cartierelor, comunităților, etniilor și locuitorilor lor care vor fi prezentate digital prin aplicații inteligente și fizic în expoziție. În fiecare an, evenimentele din cadrul Spotlight Heritage Timișoara sunt dedicate unui cartier istoric diferit: Iosefin (2019), Elisabetin (2020), Fabric (2021). Proiectul face parte din Programul Cultural Timișoara Capitală Europeană a Culturii și din seria de activități dedicate aniversării primului veac de învățământ universitar la Timișoara, Politehnica 100.



Aplicația Spotlight Timișoara poate fi descărcată:

Pentru utilizatorii Android: https://is.gd/SjiIgv

Pentru utilizatorii iOS: https://is.gd/y6JxeV

Informații despre eveniment sunt disponibile și pe:

Pagina web: https://spotlight-timisoara.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/SpotlightHeritageTimisoara/

Twitter: @spotlight_TM21

Instagram: @spotlight_tm



Universitatea Politehnica Timișoara sărbătorește în 2020 primul veac de învățământ universitar la Timișoara, înființată la 11 noiembrie 1920 prin Decret Regal. Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 1000 persoane.



Centrul de Cercetare în Multimedia, înființat în 1996 are o experiență vastă în cercetare-dezvoltare și programe educaționale în tehnologii multimedia, web, mobile, realitate augmentată și virtuală, cu peste 30 proiecte internaționale.



Centrul de ID/IFR și e-Learning, înființat în 1998 organizează și desfășoară de programe de studiu în regim de învăţământ la distanţă și online la nivel universitar și post-universitar; se implică activ în cercetare și dezvoltare în domeniul eLearning, MOOC (Massive Open Online Courses), OER (Open Educational Resources), studenți digitali, tehnologii avansate web pentru educație, online learning și mobile learning, campusuri virtuale, competențe digitale și antreprenoriat. CeL a inițiat și derulat peste 25 de proiecte EU, naționale și internaționale în educația digitală. Începând din luna martie 2020, echipa CeL gestionează, prin platforma Campus Virtual UPT infrastructura pentru desfășurarea învățământului online în cadrul Universității Politehnica Timișoara.



Muzeul Național al Banatului are sediul într-o clădire declarată monument istoric - Castelul Huniade. Sediul temporar al Muzeului Național al Banatului pentru organizarea de expoziții temporare și evenimente culturale este bastionul Theresia, din strada Martin Luther nr. 4.



Asociaţia Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii a fost înființată în 2011, cu scopul de a pregăti dosarul de candidatură pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii. După câștigarea titlului, Asociația își continuă misiunea de a dezvolta Programul Cultural, precum şi de a strânge fondurile necesare organizării, promovării şi implementării acestuia. Ulterior anului 2023, Asociaţia va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunităţii. În anul 2019, în primul an de producție propriu-zisă, Asociația a derulat împreună cu partenerii săi peste 400 de evenimente culturale la care au luat parte peste 130.000 de persoane.

