Spectacolul va avea loc la Sala 2 a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, iar scena va avea 90 de m2 de ecrane LED şi 200 de proiectoare de lumină.

Showul va fi deschis de arădeanul de origine portugheză Ricardo Caria, care va cânta melodia câştigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, piesă care l-a transformat în câştigător pe Salvador Sobral.

Juriul, format din Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan și Viorel Gavrilă, va alege 3 dintre cele 12 piese care vor pariticipa a doua semifinală a Selecției Naționale Eurovision:

Jukebox feat Bella Santiago „Auzi Cum Bate”, Alessandro Dănescu „Breaking Up”, Meriem „End The Battle”, MIHAI „Heaven”, Jessie Baneş „Lightning Strikes”, Romeo Zaharia „Maybe This Time”, Othello „Noi Suntem Pădure”, Miruna Diaconescu „Run For You”, Serena „Safari”, Pragu’ de Sus „Te Voi Chema”, Endless feat Maria Grosu „Thinking About You”)şi RAFAEL & ANDY„We Are One”.

Piesele sunt disponibile pe site-ul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Înainte ca juriul să anunţe cei trei finalişti ai serii, legendara trupă Cargo va cânta în premieră noul single, „Românie, te strig!”, şi alte piese care au scris istorie în rock-ul românesc.

Show-ul este prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Cei doi artişti vor fi susţinuţi, din Camera Verde, de Dorina Talpeş, prezentator TVR Timişoara, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.

Selecția Națională Eurovision va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+.

Prima semifinală a Selecţiei Naţionale Eurovision a avut loc pe 21 ianuarie, la Focșani, iar câștigătorii sunt Alexia & Matei - „Walking On Water", Echoes - „Mirror”, Eduard Santha - „Me Som Romales”.

Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională are cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite în Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018.

Următoarele semifinale ale Selecţiei Naţionale Eurovision vor avea loc la Craiova, pe 4 februarie, în Salina Turda, pe 11 februarie şi la Sighişora, în data de 18 februarie, în timp ce marea finală va avea loc în Capitală, la Sala Palatului, pe 25 februarie.

În acest an, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul „Eurovision uneşte România!“

Eurovision 2018 va fi la Lisabona, în luna mai. 42 de țări s-au înscris în competiție.

