Timișoara: Primarul susține că a acceptat închiderea localurilor pentru că a fost indus în eroare de PNL-iști

Nicolae Robu, primarul Timișoarei

Sâmbătă, la ora 19.00, în judeţul Timiş a intrat în vigoare decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prin care masca devine obligatorie în aer liber, în zonele aglomerate, iar terasele trebuie să se închidă la ora 23.00.

La doar câteva ore după emiterea acestei hotărâri, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a scris într-o postare pe Facebook că a fost păcălit să accepte închiderea acestor locaţii şi cere reanalizarea măsurii.

„Dacă în privinţa măştilor în Piaţa Victoriei şi Centrul Istoric am avut câştig de cauză, în privinţa orarului teraselor nu am mai avut, replicându-mi-se că nu se poate depăşi ora 23.00, pentru că s-a instituit această oră limită printr-o decizie naţională. Citind textele naţionale, am constatat că am fost indus în eroare, de la nivel naţional doar propunându-se asta, nu dispunându-se! Prin urmare, voi cere revenirea asupra deciziei de astăzi şi lăsarea lucrurilor în Timişoara aşa cum au fost! PENTRU CĂ NU EXISTĂ NICIUN CAZ DE ÎMBOLNĂVIRE A CUIVA LA VREO TERASĂ DIN TIMIŞOARA DUPĂ ORA 23.00, CUM NU EXISTĂ NICI ÎNAINTE DE ORA 23.00! Cu respectarea exigenţelor logice, eficiente, oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se relaxeze, să empatizeze, să socializeze -doar omul este fiinţă socială şi nu cred că îşi propune cineva să o transforme!-, nu să stea închişi în casă CÂND NU E CAZUL; când a fost cazul, am stat!!!”, a scris Nicolae Robu, pe Facebook.

