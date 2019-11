Tragedie după deratizare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Numărul persoanelor spitalizate a ajuns la 17: 9 copii şi 8 adulţi

Vineri, în blocul cu 200 de apartamente s-a făcut dezinsecție și deratizare. Sâmbătă, prima victima, un bebeluș de 9 zile, a ajuns în stare gravă la spital și a murit la scurt timp. Inițial, medicii au stabilit că ar fi murit înecat cu lapte.

A doua zi, un copil de trei ani și apoi mama lui, de 29 de ani au ajuns la spital în stare gravă. Nici ei nu au supraviețuit. Bărbatul femeii a fost și el internat astăzi.

Situația a devenit critică. Mai mulți adulți și copii au ajuns la spital cu simptome asemanantoare.

Autoritățile au decis evacuarea tuturor locatarilor din bloc. Imobilul a fost sigilat, iar specialiștii în apărare chimică și biologică au prelevat probe.

Locatarii din blocul evacuat au fost mutați în căminele de la Liceul Silvic până când se va stabili că se pot întoarce în apartamente în siguranţă.

ACTUALIZARE Numărul persoanelor spitalizate a ajuns la 12: 7 copii şi 5 adulţi

ACTUALIZARE Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătăte Publică Timiș a demarat o anchetă în ceea ce privește cazul de la Timișoara.

Reprezentanții DSP Timiș au prelevat probe de apă din locuințele persoanelor afectate în vederea determinărilor microbiologice și fizico – chimice în laboratorul instituției, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Sănătăţii .

În comunicat se precizează că "inspectorii sanitari nu au putut lua legatura direct cu administratorul blocului și cu reprezentantul firmei de deratizare / dezinsecție, deoarece aceștia sunt interogați de organele abilitate, urmând ca acest lucru să aibe loc imediat ce va fi posibil. A fost identificată societatea de deratizare / dezinsecție și urmează să se efectueze un control pentru verificarea avizelor substanțelor biocide utilizate și a modului cum au fost administrate", arată în comunicatul de presă.

În ședința Comitetului pentru Situații de Urgență care a avut loc la Instituția Prefectului Timiș s-a hotărât evacuarea întregului imobil. În prima etapă 45 de persoane care au fost evacuate și cazate într-un liceu timișorean au fost verificate din punct de vedere igienico – sanitar de către inspectori ai SCSP din cadrul DSP Timiș. Ancheta este în desfășurare.

"În acest moment sunt internați 7 pacienți: - 4 adulți (3 bărbați și o femeie) in Spitalul Clinic Județean de Urgență în secția de ATI, compartiment toxicologie, conștienți, cooperanţi, sub supraveghere - 3 copii cu vârste între 2 și 8 ani in Spitalul de copii Louis Turcanu in stare bună. Cifrele sunt in dinamică", se precizează în comunicatul DSP.

Purtătorul de cuvânt al Spitalul de copii „Louis Țurcanu”, Mihai Gafencu, a declarat pentru Mediafax că doi copii aduși la spital au murit, sâmbătă și duminică.

Alți 3 copii cu simptomele unei intoxicații sunt internați la spital.

„Sigur este vorba despre o intoxicație, încercăm și noi să ne dăm seama de la ce”, a spus Gafencu.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ambulanței Timiș, Florin Crișan, a declarat că Ambulanța a fost chemată de mai multe ori la aceeași adresă, începând de sâmbătă, la persoane care prezentau semnele unei intoxicații. Atunci, persoanele afectate au refuzat să fie duse la spital, iar mai târziu au chemat din nou Ambulanța pentru că se simțeau rău.

Primele date arată că în blocul în care locuiau atât cei doi copii și mama unuia dintre ei, cât și cei 3 copii internați s-a făcut recent o deratizare.

Câte o anchetă a fost declanșată de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și de DSP.

Arafat: Au evacuat blocul. Cei evacuați vor fi duși pentru investigații

Raed Arafat a declarat, pentru Mediafax, după ce doi copii și mama unuia dintre ei au murit după au prezentat simptomele unei intoxicații, că blocul a fost evaluat, iar locatarii vor fi duși la spital pentru investigații. Persoanele care nu au simptome vor fi cazate în altă parte.

„S-a întrunit Comitetul. A fost folosită, se pare, o substanță de deratizare. Au evacuat blocul, aceasta e decizia pe care au luat-o la nivelul Comitetului”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU și secretar de stat în MAI.

Potrivit acestuia, toți locatarii blocului au fost evacuați și vor fi duși la spital.

„Cei evacuați (locatarii, n.r) vor fi duși pentru investigații (la spital, n.r). Nu știu câți au fost duși deja, iar cei care nu au simptome vor fi cazați în altă parte, nu se vor întoarce acasă până nu se rezolvă problema siguranței lor în blocul respectiv”, a mai spus Raed Arafat.

Doi copii și mama unuia dintre ei au murit la Timișoara, după ce au prezentat simptomele unei intoxicații. Alți 3 copii sunt internați la spital. Primele date arată că blocul în care locuiesc cu toții a fost deratizat recent.

