Tîlvăr: Există şanse ca salariile militarilor să crească în 2023

Angel Tîlvăr / FOTO: facebook/Angel Tîlvăr

El a fost întrebat, la Digi24, dacă a avut discuţii cu premierul Nicolae Ciucă şi cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pe tema unei creşteri a salariilor angajaţilor din Armată pentru 2023.



"Şi teoretic, dar ţinând cont şi de contextul în care ne aflăm, cred că România este interesată să aibă un corp profesional bine pregătit care să poată beneficia de condiţii care să permită acestui corp profesional să-şi îndeplinească misiunile şi datoria faţă de această ţară în condiţii bune. Nu am sesizat nicio stringenţă sau vreo opoziţie de-a cuiva din Guvernul României faţă de un asemenea lucru, cu atât mai mult în ceea ce-i priveşte pe premier sau pe preşedintele Ciolacu. Dimpotrivă, din discuţiile pe care le-am avut atât cu preşedintele PSD, dar şi cu premierul României, atunci când am preluat acest portofoliu, unul din punctele care au fost accentuate de amândoi a fost acela că trebuie să mă îngrijesc ca aceste condiţii să crească şi personalul militar să aibă parte de cea mai mare atenţie din partea societăţii. Mai ales, subliniez, în acest context", a declarat Angel Tîlvăr.



Ministrul a adăugat că există şanse ca salariile militarilor să crească în 2023.



"Da, există aceste şanse şi ne preocupă şi ne vom zbate pentru aceasta", a declarat Tîlvăr.



Întrebat cum ar urma să se facă aceste măriri şi dacă a purtat discuţii cu ministrul Finanţelor pe acest subiect, el a spus: "Am vorbit cu domnul Câciu de câteva ori despre asta încă de la începutul mandatului, pentru că nu-mi este indiferent felul în care ne raportăm ca minister la depozitarul unor astfel de calcule şi unor astfel de sfaturi, nu în ultimul rând, care este ministrul de Finanţe".



"Nu am sesizat din partea domniei sale nicio formă de a încerca să blocheze un demers pe care şi dânsul îl împărtăşeşte", a declarat Tîlvăr.

sursa Agerpres

ŞTIRILE ZILEI