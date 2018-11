Tigroaicele s-au întors acasă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Tigroaicele s-au întors de la Budapesta obosite, dar fericite, după victoria senzațională cu Ferencvaros din Liga Campionilor! Ca să încheie grupa pe primul loc mai au nevoie de o victorie, duminică, acasă, cu Bietigheim.

Majda Mehmedovic, jucătoare CSM București: "A fost exact de ce aveam nevoie. Sunt foarte fericită și mândră de echipa mea, mai ales după acel meci mai puțin reușit de acasă. Am făcut un pas mare și am jucat bine de această dată, în ambele părți, și în defensivă, și în atac. Am dovedit aseară că putem juca așa, cu încredere, într-o sală plină cu mulți fani maghiari. Am fost puternice și am rezistat presiunii. A fost fantastic."

Jovanka Radicevic, jucătoare CSM București: "A fost greu, dar sunt mândră de fetele mele, pentru că am arătat că avem caracter, într-o sală unde atmosfera a fost încinsă, cu fani dezlănțuiți. Ne-am dus acolo să luptăm și am câștigat. Ne-am încurajat și ne-am susținut una pe cealaltă, am crezut în noi. Acești fani ne-au iritat și chiar am vrut să murim, numai să câștigăm."

Dragan Djukic, antrenor CSM București: "Când ai așa mare presiune trebuie să joci bine dacă vrei să câștigi, mai ales într-o atmosferă neprietenoasă. Noi am arătat ca o echipă și acesta este motivul care ne-a dus la o victorie cu Ferencvaros."

