În timp ce organizatorii Untold și Neversea au amânat festivalurile pentru anul viitor, iar Festivalul de scurtmetraje Tres Court s-a mutat în online, TIFF va avea loc, anul acesta la Cluj, în perioada 31 iulie-9 august. Fondatorul Festivalului Internațional de Film Transilvania, Tudor Giurgiu, a anunțat în ce condiții va avea loc evenimentul, atât pentru cinefili, cât și pentru ceilalți actori economici implicați în organizarea lui.

"Nu erau foarte multe opțiuni la îndemână: fie îl anulam cu totul, fie îl transferam în online, dar asta mie mi s-a părut și colegilor o formulă bizară, pentru că TIFF-ul ar fi pierdut tot ceea ce îi e caracteristic lui, de fapt, și anume emulația, energia din jurul proiecțiilor, a discuțiilor cu publicul, a întâlnirilor fizice. Așa am ajuns să ne gândim la o formulă în care să îl organizăm, totuși, offline, ca pe vremuri, dar, desigur, într-o formulă adaptată situației și vremurilor pe care le trăim. Am citi cu atenție normele publicate de autorități săptămâna trecută. Ne-am dat seama că pentru proiecții de film în aer liber lucrurile sunt foarte clare. (…) Știm cum să facem tipul acesta de evenimente, am citit și am văzut cum fac și cei din Germania, din Grecia, din Franța. Prevenția, grija față de spectatori vor fi pe primul plan. În egală măsură, probabil se vor deschide și sălile de cinematograf la mijloc de iulie. În mod clar, nu vom mai putea umple săli ca pe vremuri, 1000 de oameni în Cinema Republica, sau "Florin Piersic", cum îi spune acum, dar vor fi câți se va putea. Toate acestea ne-au condus la ideea de a continua. Mi se pare fundamental de important să transmitem acest mesaj de continuitate, de faptul că viața, ușor-ușor va reveni la normal".

La capitolul măsuri speciale de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 în rândul cinefililor, organizatorii TIFF spun că vor aplica toate reglementările în vigoare: triaj epidemiologic la intrare, măsurarea temperaturii, amenajarea incintelor în aer liber astfel încât scaunele să fie la minimum un metru și jumătate - doi metri unul de celălalt și norme stricte în ceea ce privește vânzarea de mâncare și băutură. Acestea trebuie să fie îmbuteliate sau în recipiente închise.

"Nu cred că riscăm. Mulți au spus: aaa, vă asumați un risc. Nu cred că e vorba de risc atâta timp cât știi cum se fac lucrurile și cred că, totuși, de 18 ani nu am avut nici incidente, nici accidente când vine vorba de protecția atât a publicului, cât și a colegilor noștri, sute de oameni care muncesc în perioada festivalului", a mai precizat Tudor Giurgiu, fondatorul TIFF.

Totuși, o parte din activitățile TIFF au fost mutate în online.

De exemplu, 20 de filme vor putea fi văzute pe platforma TIFF Unlimited, iar câteva dintre proiectele TIFF - Transilvania Pitch Stop, programul dedicat industriei de film, va avea loc atât online, cât și offline, iar Let's Go Digital!, atelierul de film pentru liceeni, se va desfășura exclusiv online.

