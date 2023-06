TIFF 2023: Trofeul Transilvania a fost câștigat de regizoarea iraniană Dornaz Hajiha, pentru filmul "Like a Fish on the Moon" ("Ca peștele pe Lună")

Festivalul Internaţional de Film Transilvania şi-a anunţat laureaţii. Actori de renume, regizori consacrați şi cinefili s-au reunit la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, să-i aplaude pe marii câştigători ai celei de-a 22-a ediţii. Trofeul a mers către filmul "Like a Fish on the Moon" ("Ca peștele pe Lună"), prima peliculă iraniană care câștigă competiția TIFF.