Vouchere sociale EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Banii vor putea fi folosiți pentru produse alimentare sau pentru o masă caldă.

“O dată la două luni, pentru şase categorii importante de beneficiari care se află, aşa cum s-a prezentat, în risc de deprivare materială şi risc de sărăcie extremă”, a anunțat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, în briefingul de la Palatul Victoria.

Prima categorie sunt pensionarii cu venit net lunar sub 1500 de lei. Alte categorii de beneficiari sunt: persoanele cu dizabilităţi, cu venit net lunar sub 1.500 lei, familiile cu cel puţin doi copii în întreţinere, cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familiile monoparentale cu venit net lunar pe membru de familie sub 600 de lei, familiile care au drept la ajutor social potrivit Legii privind ajutorul social şi persoanele fără adăpost.

În perioada următoare vor fi emise și distribuite cardurile, apoi vor fi încărcate cu sumele necesare.

Sumele pot fi utilizate în maximum 12 luni de la data la care banii intră în cont.

Bugetul total alocat este de peste 3 miliarde de lei. Iar jumătate din bani este asigurată din fonduri europene.

ŞTIRILE ZILEI