Maratonul Arctic, prin ochii câștigătorului. Tibi Ușeriu, în exclusivitate la TVR 1 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

A avut o copilărie marcată de bătăile unui tată violent. A fost pe rând slugă la ciobani, porcar în armata română, azilant politic în Berlin, pizzer într-un restaurant italian, bodyguard la un interlop sârb şi autor de jafuri armate. A evadat din două închisori, a fost vânat prin Interpol şi închis într-o puşcărie de maximă Securitate din Germania. Şi-a petrecut nouă ani în spatele gratiilor. Toate aceste greutăţi le-a transformat în performanţă şi a câştigat de trei ori cel mai dur maraton din lume.

“Nu vreau să fiu modelul pentru reabilitarea infractorilor”

Invitat la emisiunea “Aici, Acum”, Tibi Uşeriu a povestit detalii despre cursa infernală de la Cercul Polar, cum decurge recuperarea şi ce planuri are pentru viitor.

“Cred că mai am nevoie de o săptămână-două ca să mă refac în totalitate. (...) Anul acesta nu am avut atâtea răni cum a avut anul trecut, când am avut degerături până la genunchi, am avut o infecţie din cauza degerăturilor, dar nu s-au comparat temperaturile. Anul acesta a fost foarte blând, am avut temperaturi maxime de minus 32 de grade pe timp de noapte, iar pe timp de zi şi minus 14 grade”, a povestit Tibi Uşeriu, care a mărturisit că se gândeşte să nu participe şi la cursa de anul viitor.

“De vreo 10 ori am căzut şi nu am mai putut să merg din cauza durerilor la picioare.”

“Am să fac o competiţie care se face paralel cu aceasta, Yukon Marathon. Face parte din cele mai dificile cinci curse din lume, se desfăşoară undeva într-o zonă mai apropiată de Alaska, dar tot în condiţii extreme. Doar că anul acesta, la proba lungă la care aş vrea să mă duc eu nu s-a înscris nimeni. La proba scurtă, de 400 şi ceva de kilometri, au fost 18 concurenţi şi a terminat unul singur. S-a întâmplat şi un incident foarte grav acolo: unui sportive i-au fost amputate degetele de la mâini şi de la picioare. (...) Am zis că nu m-aş duce singur, să concurez eu cu mine. Am concurat deja foarte mult cu mine în viaţă şi aş prefera să mai fie cineva acolo. Dacă nu, mă duc la proba mai scurtă”, a spus Uşeriu.

“De copil mi-am trăit viaţa altfel. Mă regăsesc foarte mult în ceea ce fac. Este o adrenalină de care sunt dependent”

Tiberiu a explicat cum decurge pregătirea pentru competiţia pe care a câştigat-o de trei ori la rând: “Adunat, cred că am o săptămână stat în copcă în trei ani de zile. Am câteva sute de kilometri alergaţi doar în pantaloni scurţi la temperaturi cu minus. În fiecare an am încercat să îmi desensibilizez puţin corpul ca să reziste.”

“În 2016, când am mers la această competiţie, eram vegetarian. După ce m-am întors, am avut nevoie de vreo trei luni să îmi revin. În al doilea an am fost lacto-vegetarian. Doar că, la un moment dat, a apărut un eschimos şi mi-a dat nişte carne de ren şi dacă nu pleca, îi mâncam renul, ca să schimb un pic mâncarea. Anul acesta am mâncat orice, nu am avut o dietă specială.”

ŞTIRILE ZILEI