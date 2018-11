Theresa May vine miercuri, la Bruxelles, pentru convorbiri de ultim moment cu Jean-Claude Juncker privind acordul de Brexit

Premierul britanic Theresa May se va întâlni miercuri seară, la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în contextul speculaţiilor că va încerca să obţină concesii de ultim moment în acordul pentru Brexitul, relatează dpa.

Theresa May

Downing Street a confirmat că Theresa May a discutat cu cabinetul ei posibilitatea unor 'soluţii tehnologice' pentru păstrarea unei frontiere deschise cu Irlanda după Brexit.



Potrivit sursei citate, planul, care a fost lansat anterior ca un mod de a evita o frontieră 'dură' cu infrastructură fizică, s-ar număra printre aranjamentele alternative care ar putea fi utilizate în loc de aşa-numita 'plasă de siguranţă' pentru a garanta o frontieră deschisă.



Acordul de Brexit include o 'plasă de siguranţă' temporară, de ultimă instanţă, cu prevederi separate pentru Irlanda de Nord faţă de Marea Britanie.



Theresa May insistă că o 'plasă de siguranţă' este improbabil să fie necesară, întrucât intenţionează să ajungă la un acord privind o soluţie permanentă pentru frontiera irlandeză în timpul celor 21 de luni de tranziţie după ce Marea Britanie va părăsi UE, în martie.



Noua sa orientare către soluţii tehnologice este percepută ca o tentativă de a-i linişti pe euroscepticii din Partidul Conservator, care ameninţă să voteze împotriva acordului de Brexit în parlament, în parte pentru că se tem că ar putea duce la o aplicare pe termen nelimitat a 'plasei de siguranţă'.



Dar ministrul pentru Irlanda de Nord Karen Bradley le-a spus deputaţilor miercuri că 'în niciun caz nu va exista o situaţie în care putem fi blocaţi pe termen nedefinit în 'plasa de siguranţă' '.



May a insistat marţi că acordul de Brexit este 'fantastic' pentru Irlanda de Nord, în pofida opoziţiei puternice din partea Partidului democrat unionist (DUP).

