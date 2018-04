Premierul britanic Theresa May a declarat sâmbătă că a autorizat forţele britanice să desfăşoare atacuri de precizie cu rachete de croazieră lansate din aer asupra Siriei pentru a diminua capacitatea Damascului de a produce arme chimice, spunând că nu a existat alternativă la acţiunea militară.

ACTUALIZARE Theresa May face declarații:

- Acum evaluăm operațiunea de azi noapte, dar suntem încrezători în succes. De ce am trecut la această acțiune: sâmbăta trecută, circa 75 de oameni, inclusiv copii mici, au fost uciși într-un atac abominabil, la Douma, iar 500 de alte persoane au fost afectate. Potrivit indiciilor de până acum, a fost un atac al regimului. Angajații de la ONG-uri ne-au dat detalii despre suferințele îngrozitoare ale victimelor - răni la ochi, bătrâni omorâți. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, au fost primiți civili intoxicați cu arme chimice. Potrivit dovezilor, inclusiv de la serviciile de informații, regimul este răspunzător. Câteva exemple din celelalte dovezi: atacuri cu substanțe chimice, unul din seara de 7 aprilie. Informații de la servicii indică faptul că a existat o coordonare, pe 7 aprilie, pentru folosirea clorinei, în Douma. ISIS nu se află în Douma, deci cine ar fi putut să facă acest atac? Acest regim a folosit gazul sarin și folosește în mod constant acest tip de arme.

- Regimul sirian s-a angajat să-și demanteleze programul chimic și am vrut să ne asigurăm că face acest lucru. Aceste angajamente nu au fost respectate. Un raport recent arată că regimul are în continuare stocuri nedeclarate de arme chimice și ar putea continua producția. Vinovații trebuie trași la răspundere, dar demersurile noastre în Consiliul de Securitate au fost blocate de Rusia. În această săptămână, rușii au respins o rezoluție în care s-ar fi stabilit o anchetă independentă și chiar au făcut acuzația absurdă că atacul ar fi fost înscenat de britanici.

- în ședința de cabinet, pe baza informațiilor de la servicii, am stabilit că este legal să trecem la o acțiune militară, împreună cu aliații noștri, astfel încât să reducem capabilitățile regimului sirian în privința armelor chimice.

Marea Britanie s-a alăturat Statelor Unite şi Franţei în ceea ce Theresa May a descris ca un atac "limitat şi ţintit", după ce serviciile de informaţii au indicat că regimul preşedintelui sirian Bashar al-Assad este vinovat de atacul din urmă cu o săptămână de la Douma, în care s-ar fi folosit arme chimice.

Declarația Theresei May poate fi vizionată în secțiunea VIDEO.



May a spus că atacul cu rachete a fost conceput pentru a minimaliza riscul oricăror victime civile şi nu a fost o încercare de a răsturna guvernul sirian.



"Nu este vorba de o intervenţie într-un război civil. Nu este vorba de schimbarea regimului", a precizat May într-un comunicat.



Ea a adăugat că Marea Britanie şi aliaţii săi au încercat să folosească orice mijloace diplomatice pentru a opri utilizarea de arme chimice, însă au fost în permanenţă respinşi, invocând un veto al Rusiei din această săptămână în Consiliul de Securitate al ONU privind o investigaţie independentă asupra atacului de la Douma.



"Prin urmare, nu există o alternativă practică la folosirea forţei pentru a reduce şi a descuraja folosirea de arme chimice de către regimul sirian", a spus ea.



În acelaşi timp, ministrul britanic al apărării, Gavin Williamson, a declarat la postul de radio LBC că atacurile asupra Siriei au avut un impact semnificativ asupra a ceea ce va mai putea face în viitor regimul lui Bashar al-Assad.

