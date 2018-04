Premierul britanic Theresa May a declarat sâmbătă că a autorizat forţele britanice să desfăşoare atacuri de precizie cu rachete de croazieră lansate din aer asupra Siriei pentru a diminua capacitatea Damascului de a produce arme chimice, spunând că nu a existat alternativă la acţiunea militară.

Marea Britanie s-a alăturat Statelor Unite şi Franţei în ceea ce Theresa May a descris ca un atac "limitat şi ţintit", după ce serviciile de informaţii au indicat că regimul preşedintelui sirian Bashar al-Assad este vinovat de atacul din urmă cu o săptămână de la Douma, în care s-ar fi folosit arme chimice.

May a spus că atacul cu rachete a fost conceput pentru a minimaliza riscul oricăror victime civile şi nu a fost o încercare de a răsturna guvernul sirian.



"Nu este vorba de o intervenţie într-un război civil. Nu este vorba de schimbarea regimului", a precizat May într-un comunicat.



Ea a adăugat că Marea Britanie şi aliaţii săi au încercat să folosească orice mijloace diplomatice pentru a opri utilizarea de arme chimice, însă au fost în permanenţă respinşi, invocând un veto al Rusiei din această săptămână în Consiliul de Securitate al ONU privind o investigaţie independentă asupra atacului de la Douma.



"Prin urmare, nu există o alternativă practică la folosirea forţei pentru a reduce şi a descuraja folosirea de arme chimice de către regimul sirian", a spus ea.



În acelaşi timp, ministrul britanic al apărării, Gavin Williamson, a declarat la postul de radio LBC că atacurile asupra Siriei au avut un impact semnificativ asupra a ceea ce va mai putea face în viitor regimul lui Bashar al-Assad.

