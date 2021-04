The Times: UEFA va autoriza echipele naţionale să aibă loturi de 26 de jucători la EURO 2020

Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) va autoriza echipele naţionale să aibă loturi de 26 de jucători la EURO 2020, în locul obişnuitei liste cu 23 de nume, scrie miercuri cotidianul britanic The Times, citat de presa internaţională.

Foto: Shutterstock

Aceasta este o recomandare făcută de UEFA ţărilor care vor disputa evenimentul. EURO 2020, amânat un an din cauza pandemiei de coronavirus, va avea loc între 11 iunie şi 11 iulie.

Încă de la începutul lui aprilie, UEFA a anunţat că intenţionează să autorizeze echipele naţionale participante la EURO 2020 să înscrie mai mult de 23 de jucători în loturile lor, aşa cum au solicitat mai mulţi selecţioneri, din cauza riscurilor legate de Covid-19.



Săptămâna trecută, UEFA a stabilit oraşele gazdă ale EURO 2020, excluzând de pe listă capitala Irlandei, Dublin, care nu a putut oferi garanţiile cerute de forul fotbalistic european în legătură cu prezenţa spectatorilor.



Meciurile prevăzute iniţial la Dublin se vor juca la Londra şi Sankt Petersburg, în timp ce Bilbao a fost înlocuit de Sevilla pentru a găzdui meciurile programate în Spania.



Bucureştiul este unul dintre cele 12 oraşe pe care vor avea loc meciurile de la EURO 2020. Capitala României va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Sursa: Agerpres

