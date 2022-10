The Times: Putin la 70 de ani - izolat, irațional și paranoic. „E dezordine. Nimeni nu explică nimic nimănui”

Era o vreme când Vladimir Putin și-ar fi sărbătorit ziua de naștere mergând în sălbăticia taigalei siberiene cu un bătrân tovarăș, Serghei Șoigu, pentru a da la pește, scrie The Times .

Foto: Wikimedia Commons

Totuși, vineri, când împlinește 70 de ani, se pare că sunt puține șanse ca el să se relaxeze cu loialul său ministru al apărării. Nu în timp ce armata rusă se prăbușește în Ucraina. Nu pe măsură ce cei din linia dură devin din ce în ce mai furioși din cauza eșecurilor armatei în prima linie și îi cer capul lui Șoigu.

După ce a petrecut circa trei ani în izolare aproape totală la reședința sa din Moscova și Soci, Putin, care este divorțat, cu un număr necunoscut de copii de la o fostă soție și cel puțin doi amante, este mai probabil să întâmpine cel de-al 70-lea an cu nasul într-o carte, poate de Ivan Ilin, un filozof rus ultra-naționalist din secolul al XX-lea, care a descris cândva fascismul ca un „fenomen sănătos, necesar și inevitabil”.

În ultimul timp, obsedat de Ucraina, Occident și de propria moștenire, Putin pare să-l fi recitit pe Ilin. Ilin, care credea că poporul rus ar trebui să „iubească necondiționat și să aibă încredere necondiționată” în liderul său, a fost citat de Putin în timpul discursului de anexare a patru regiuni din Ucraina. „Spiritul Rusiei este spiritul meu”, a spus Putin. „Soarta ei este soarta mea, suferința ei este durerea mea, înflorirea ei este bucuria mea.”

Cu toate acestea, se pare că există puține motive de bucurie în Kremlinul de azi. Deși Putin își asculta cândva consilierii, acum ia decizii complet pe cont propriu. Oficialii ruși sunt adesea în beznă cu privire la intențiile lui ca și restul lumii, a spus Tatiana Stanovaia, un analist politic rus.

Ea a citat semnalele mixte venite de la Kremlin înainte de anexarea celor patru regiuni ucrainene săptămâna trecută, când inițial părea că Putin își va amâna mișcarea explozivă. „Acesta nu a fost un semn de indecizie, ci doar o dovadă că Putin nu informează pe nimeni despre planurile sale. Toată lumea a primit ordin să aștepte comanda lui”, a spus Stanovaia.

Putin, fost agent KGB, a ridicat temerile de război nuclear la cel mai înalt nivel de la sfârșitul Războiului Rece. La un concert dat în cinstea anexării la Moscova, săptămâna trecută, el a criticat „satanismul total” al țărilor occidentale, precum și „răsturnarea credinței și a valorilor tradiționale” a acestora. A făcut, de asemenea, o referire de rău augur la „precedentul” pe care l-au stabilit Statele Unite atunci când au aruncat bombe atomice asupra Hiroshimei și Nagasakiului în 1945.

A fost cel mai agresiv discurs al domniei lui Putin de 22 de ani și a stârnit îngrijorări noi privind starea sa mentală. „Cum am ajuns în punctul în care țara noastră este condusă de un bătrân nebun cu arme nucleare?”, a scris pe o rețea de socializare Ksenia Torstrem, un politician de opoziție din Sankt Petersburg.

Născut în 1952 la Sankt Petersburg, Putin a fost, după propria descriere, un „huligan” în copilărie care a început artele marțiale la școală pentru „a-mi afirma poziția în haită”. Cu toate acestea, agresiunea lui nu s-a limitat la podeaua de judo, viitorul lider al Rusiei eliberând-o frecvent pe străzile orașului său natal. Bătăile din copilărie i-au insuflat un crez care a ajuns să-i definească regulile de viață: „Mi-am dat seama că în orice situație, fie că am dreptate sau nu, trebuia să fiu puternic. Trebuia să pot răspunde”, a spus el în 2012, când începea al treilea mandat.

Această abordare fără compromis i-a servit politic lui Putin, înăbușind fără milă opoziția și transformând instanțele, parlamentul și televiziunea de stat în marionetele sale loiale. Dar războiul a trimis o undă de șoc în sistemul său politic gestionat cu grijă.

Imaginile cu trupele ruse care se retrag în dezordine din Ucraina au stârnit furie în rândul celor din linia dură e la Kremlin, care cred că Putin este prea slab. Mobilizarea a sute de mii de bărbați a declanșat proteste furioase, inclusiv în Daghestan, o republică instabilă din regiunea Caucazului de Nord. Peste 700.000 de oameni au fugit din Rusia în ultimele săptămâni pentru a nu fi recrutați în armată, potrivit surselor de la Kremlin citate de Forbes Rusia.

Creșterea crizei ni-l arată pe Putin din ce în ce mai indecis și incapabil să-și impună autoritatea, a spus Abbas Galliamov, un fost autor de discursuri la Kremlin, care este acum analist politic. „Nimeni nu știe ce va face Putin, pentru că de multe ori el însuși nu știe asta”, a spus Galliamov. „A pierdut controlul. Forțele pe care le-a dezlănțuit au devenit atât de puternice încât nu le controlează, ci ele îl controlează.”

De asemenea, este din ce în ce mai neclar dacă Putin ascultă pe cineva. Surse de rang înalt din Moscova au pictat, de asemenea, o imagine a confuziei și exasperarii tot mai mari în cadrul elitei conducătoare. „Există o lipsă totală de coordonare. E dezordine. Putin le spune fiecăruia lucruri diferite”, a declarat o sursă apropiată guvernului pentru Farida Rustamova, jurnalistă de investigație rusă. O altă sursă a spus: „Nimeni nu explică nimic nimănui”.

Deși păstrează un sprijin larg în Rusia, există un sentiment că unii membri ai elitei politice au acceptat că regimul Putin ar putea intra în faza finală. „Există o înțelegere, sau o dorință, că el nu va mai conduce statul în viitorul apropiat”, a declarat o sursă apropiată de Kremlin pentru site-ul Meduza.

Zvonurile despre problemele sale de sănătate au adăugat un element de imprevizibilitate. Putin a fost vizitat de cel puțin 35 de ori de un specialist în cancer în patru ani, a relatat site-ul de opoziție Proyekt în aprilie. Se spunea că ar fi recurs la băi de sânge extras din coarnele renilor tineri, tratament pe care i l-ar fi recomandat Șoigu.

Putin a fost văzut șchiopătând de mai multe ori, inclusiv în timpul unei călătorii în Iran în iulie. Speranța medie de viață a unui bărbat în Rusia este de 66 de ani, potrivit statisticilor statului. Cu toate acestea, spre deosebire de majoritatea cetățenilor, Putin are acces la asistență medicală de cea mai înaltă calitate.

Pe lângă creșterea nemulțumirii în cadrul elitei ruse, Putin a pierdut șarmul popular care l-a ajutat cândva să stabilească o conexiune emoțională cu națiunea, spun analiștii. „Putin comunică bine cu oamenii când câștigă, când le poate oferi o creștere a nivelului de trai sau sentimentul că fac parte dintr-o mare putere”, a spus Galliamov. „În toate celelalte situații, când nu are nimic de oferit oamenilor sau aceștia îi cer lucruri, își pierde interesul pentru ei.”

Pe măsură ce economia rusă cedează sub greutatea sancțiunilor occidentale, bogăția masivă de care se bucură Putin și cercul său de apropiați are potențialul de a stârni tensiuni sociale. Chiar înainte de război, a existat o furie larg răspândită când Alexei Navalnîi, liderul opoziției, l-a dezvăluit pe Putin drept proprietarul secret al unui vast palat la Marea Neagră. Reședința de 1 miliard de lire sterline are platforme pentru elicoptere, un patinoar subteran de hochei pe gheață, un tunel către plajă și un centru spa cu o zonă de depozitare pentru noroi terapeutic. Toaletele sale sunt echipate cu perii de toaletă italiene învelite în foi de aur.

Putin a fost, de asemenea, batjocorit pe scară largă când a spus că oricine din Rusia care câștigă peste echivalentul a 200 de euro pe lună ar trebui să se considere parte din clasa de mijloc rusă. La un concert organizat în martie pentru a sărbători invazia Ucrainei, Putin a ales să poarte o giacă Loro Piana în valoare de 11.400 de euro, de două ori mai mare decât salariul mediu anual din unele regiuni rusești.

Nimeni nu știe dacă Putin intenționează să folosească arme nucleare pentru a încerca să schimbe cursul războiului în favoarea Rusiei, dar ce este sigur e că și-a săpat o groapă din care îi va fi foarte dificil să evadeze. „Va face tot ce crede că trebuie să facă pentru a se salva”, a spus Galliamov. „Pentru că dacă își pierde puterea, cel mai bun deznodământ pentru el este închisoarea.”

