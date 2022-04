The Times: „Fantoma din Kiev”, pilotul care a doborât peste 40 de avioane rusești, a murit

Maiorul Stepan Tarabalka, în vârstă de 29 de ani, și pierdut viața pe 13 martie, când MiG-ul 29 pe care îl pilota a fost doborât în timpul unei lupte cu forțe inamice „covârșitoare”, au declarat mai multe surse ucrainene pentru The Times, confirmând identitatea pilotului.

Maiorul Tarabalka a devenit faimos după ce guvernul ucrainean a distribuit un videoclip pe Twitter cu misteriosul pilot.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I