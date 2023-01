The Telegraph | Prinţul Harry a dezvăluit că a ucis 25 de oameni în Afganistan

Prinţul Harry a dezvăluit în volumul său de memorii că a ucis 25 de "talibani" atunci când era angajat ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan şi că trebuia să îşi considere ţintele "ca nişte piese de şah", aşa cum a fost învăţat în timpul antrenamentelor militare, pentru a putea să tragă asupra unor oameni, a raportat joi cotidianul britanic The Telegraph, citat de AFP.

Prințul Harry, Afganistan / FOTO: youtube.com

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a petrecut 10 ani în armata britanică şi a participat la două misiuni în Afganistan, în 2007-2008 timp de 10 săptămâni, apoi ca pilot de elicopter în sudul acelei ţări, din septembrie 2012 până în ianuarie 2013. A demisionat în 2015 deoarece nu mai putea să participe la misiuni pe teren.



În volumul său de memorii, "Spare" ("Rezerva"), ce va fi publicat marţea viitoare, dar din care anumite ziare au obţinut deja o copie, prinţul britanic, care s-a mutat între timp în California, povesteşte că a învăţat în cadrul antrenamentului său militar cum să îşi ucidă inamicii şi că acest lucru făcea parte din munca lui: "Trăgeam atunci când trebuia, luam o viaţă pentru a salva o alta".



Potrivit The Telegraph, prinţul Harry a dezvăluit că în timpul celei de-a doua misiuni a lui în Afganistan a putut să îşi numere victimele graţie camerelor video de la bordul elicopterului său Apache.



"Mi se părea esenţial să nu-mi fie teamă de acest număr. Deci, acest număr este în cazul meu 25. Nu este un număr care mă umple de satisfacţie, dar nici unul care să mă facă să mă simt stânjenit", a scris prinţul britanic, în vârstă de 38 de ani, în autobiografia sa.



El mai spune că îşi considera victimele ca pe nişte "piese de şah" retrase din partidă, aşa cum învăţase în timpul antrenamentului militar, întrucât este imposibil să ucizi o ţintă "dacă o consideri drept o persoană".



"Mi-am fixat ca obiectiv, încă din prima zi, să nu merg niciodată la culcare având îndoieli despre faptul că făcusem ceea ce trebuia făcut, că am tras asupra unor talibani şi doar asupra unor talibani, fără civili în proximitate. Voiam să mă întorc în Marea Britanie întreg, dar încă şi mai mult de atât, voiam să mă întorc acasă având conştiinţa intactă", a adăugat el.



Potrivit cotidianului The Telegraph, angajamentul militar al prinţului Harry a făcut din el o potenţială ţintă a teroriştilor, de unde şi temerile pentru siguranţa personală pe care fiul cel mic al regelui Charles le-a exprimat după ce a renunţat în 2020 la statutul de membru activ al familiei regale şi a pierdut astfel dreptul la protecţie publică.

sursa Agerpres

