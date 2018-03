Premiile Oscar 2018 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Marele câștigător a fost "The Shape of Water" ("Forma Apei"), desemnat drept Cel mai bun film. Povestea fantastică de iubire între o femeie și o misteroasa creatură amfibie i-a adus și premiul pentru regie mexicanului Guillermo del Toro. Pe lângă marele premiu, a mai câștigat Oscarul pentru coloana sonoră, scenografie și cel mai bun regizor.

Guillermo del Toro: "Cum a spus Jimmy Cagney: mama vă mulţumeşte, tata vă mulţumeşte, fraţii şi surorile mele vă mulţumesc şi vă mulţumesc şi eu foarte mult".

Cel mai bun actor a fost ales Gary Oldman pentru rolul lui Winston Churchill în filmul "Darkest Hour" ("Ziua Decisivă").

Frances McDormand și Sam Rockwell au câștigat Oscarurile pentru rol principal feminin și rol secundar masculin în pelicula "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" ("Trei panouri lângă Ebbing Missouri").

Frances McDormand: "Şi acum vreau puţină perspectivă. M-aş simţi onorată dacă toate femeile nominalizate în toate categoriile s-ar ridica în picioare să stea alături de mine în această sală. Meryl, dacă o faci tu, toată lumea va face la fel. Haide!".

"Coco" este cea mai bună animație, "Icarus", o anchetă despre dopaj în sportul din Rusia, a câștigat Oscarul pentru documentar, iar cel mai bun film străin a fost producția chiliană "A Fantastic Woman" ("O femeie fantastică").

Cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor a vorbit la 1 Matinal despre câștigătorii celei mai râvnite statuete din lumea cinematografiei.

Iată lista completă a câştigătorilor celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film:

Cel mai bun film: "The Shape of Water"

Cel mai bun actor: Gary Oldman ("Darkest Hour")

Cea mai bună actriţă: Frances McDormand ("Three Billboards outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney ("I, Tonya")

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell ("Three Billboards outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun film într-o limbă străină: "A Fantastic Woman" (Chile)

Cea mai bună imagine: Roger A. Deakins ("Blade Runner 2049")

Cel mai bun scenariu adaptat: James Ivory ("Call Me by Your Name")

Cel mai bun scenariu original: Jordan Peele ("Get Out")

Cel mai bun film de animaţie: "Coco"

Cel mai bun film documentar: "Icarus"

Cel mai bun scurtmetraj: "The Silent Child"

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "Dear Basketball"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

Cea mai bună coloană sonoră: "The Shape of Water"

Cel mai bun cântec original: "Remember Me" (Coco)

Cel mai bun montaj de sunet: "Dunkirk"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Dunkirk"

Cele mai bune efecte vizuale: "Blade Runner 2049"

Cel mai bun montaj de film: "Dunkirk"

Cele mai bune costume: "Phantom Thread"

Cele mai bune machiaj şi coafură: "Darkest Hour"

Cea mai bună scenografie: "The Shape of Water".

