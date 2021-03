The Romanian International University Fair | 60 de universități își vor prezenta oferta educațională online, pe 8 aprilie

RIUF 2021

"La ediţia cu numărul 28 (3 în mediul online) vor participa reprezentanţii a peste 60 de universităţi din 13 ţări, printre care şi Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia sau România", informează un comunicat de presă al organizatorilor.



Astfel, vizitatorii pot discuta direct cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior prezente la RIUF prin video call, chat sau pot descărca gratuit resurse pentru a afla informaţii despre peste 6.000 programe de studiu (licenţă, masterat şi doctorat) din peste 20 de domenii de studiu precum - Business, IT & Computer Science, Drept, Medicină, Asistenţă Medicală, Management, Arte şi Design, Management, Marketing & PR.



"Cei care caută informaţii despre studiul în România şi în străinătate au la dispoziţie ziua de 8 aprilie, între orele 12,00 şi 18,00, pentru a afla toate răspunsurile legate de: procesul de admitere, taxe de şcolarizare, burse, surse de finanţare, viaţa în campus, suportul pe care îl au pentru a-şi maximiza şansele de admitere de la reprezentanţii direcţi ai universităţilor internaţionale şi de la consilierii educaţionali prezenţi la eveniment", afirmă sursa citată.



La eveniment vor fi prezente universităţi cu programe de top recunoscute la nivel internaţional, printre care University of Sussex (locul 160 la nivel mondial), Coventry University, University of Essex, KU Leuven (locul 45 la nivel mondial), University of Groningen (locul 80 la nivel mondial) şi EICAR, The International Film & TV School, Paris.



"Studiul în străinătate este accesibil şi pentru cei care au o medie de admitere peste 7,5 în examenul de bacalaureat. Câteva universităţi care şi-au anunţat prezenţa şi au media de pornire pentru admitere de 7,5 sunt HAN University of Applied Sciences, Falmouth University, Breda University of Applied Sciences, Buckinghamshire New University, Bangor University, University of Roehampton, University of Greenwich, dar şi universităţi de top mai sus menţionate, precum University of Sussex", se mai arată în comunicat.



Cei interesaţi de eveniment se pot înscrie gratuit pe www.riuf.ro.

