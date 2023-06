The New York Times: Vladimir Putin și-a trimis asasinii în SUA. Cazul Poteyev

Președintele Vladimir Putin și-a trimis asasinii în Statele Unite ca să elimine un spion rus racolat de CIA. Dezvăluirile apar în cotidianul The New York Times. Operațiunea clandestină a fost dejucată, dar a marcat un punct de cotitură periculos în relațiile și așa tensionate dintre Moscova și Washington. Marinela Mititelu vine cu detalii.

Putin, fost ofițer KGB, nu a făcut un secret din disprețul său profund față de dezertorii din rândurile serviciilor de informații rusești, în special față de cei care ajută Occidentul, punctează The New York Times.

Dorința sa de răzbunare i-a împins pe agenții ruși să treacă o linie roșie pe care în trecut o evitau: au încercat să ucidă un informator valoros pentru guvernul american chiar pe teritoriul Statelor Unite, scrie publicația.

Mai exact, agenții ruși a încercat să asasineze la Miami, în 2018, un fost ofițer de informații de la Kremlin, devenit ulterior informator al CIA.

Este vorba despre Aleksandr Poteyev, ale cărui dezvăluiri au ajutat FBI să prindă în 2010 unsprezece spioni ruși care trăiau sub acoperire pe coasta de est a Americii, sub identități false, adunau informații și recrutau americani pentru agenția de informații externe a Rusiei. Printre ei, Anna Chapman, care se dădea drept director executiv al unei firme imobiliare și își înșela soțul britanic cu un om de afaceri bine conectat și bogat din New York.

Chapman și restul agenților au fost arestați de americani, apoi expulzați în Rusia, la schimb cu spioni ruși colaboratori ai M16 și CIA. Printrei ei, Serghei Skripal, fost colonel în cadrul serviciului de informații militare, condamnat în Rusia pentru vânzarea de secrete către Marea Britanie.

În 2018, Skripal și fiica sa au fost otrăviți de agenții ruși cu o substanță neurotoxică la Salisbury, Marea Britanie. Atacul a declanșat semnale de alarmă în interiorul CIA, unde oficialii s-au îngrijorat că foști spioni care s-au mutat în Statele Unite, precum Poteyev, vor deveni în curând ținte.

Tentativa de asasinare a lui Poteyev este dezvăluită Într-o carte scrisă de Calder Walton, un cercetător în domeniul securității naționale și al serviciilor de informații de la Harvard.

The New York Times a confirmat în mod independent informațiile și le-a dezvăluit în premieră.

