Publicaţia americană citează surse din Pentagon care susţin că alte câteva mii de soldaţi vor ajunge în România, pentru cel puţin nouă luni.

Este vorba despre trupele din celebra Divizie 101 Aeropurtată, de la baza Militară Mihail Kogălniceanu, contingentul american cel mai aproape de linia frontului. Sunt 4 mii de soldaţi americani staţionaţi în baza Mihail Kogălniceanu, încă din vara anului trecut.

The #US will maintain a presence of 4,000 troops in #Romania for another nine months. pic.twitter.com/B8zOyLwoZg