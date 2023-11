The Insider: Sub atenta privire a lui „Nikolai Nikolaevici”. Cum sunt urmăriți jurnaliștii, străinii și diplomații de către FSB

Spion / FOTO: Pexels

Personalul unității are în principal sarcina de a urmări diplomați străini, figuri din mediul de afaceri și jurnaliști. O membră OPU care a demisionat recent a vorbit cu The Insider despre operațiunile sub acoperire din Moascova ale unității,legătura dintre „supravegherea externă” și asasinatele politice, calificările așteptate de la membrii săi și răspunsul departamentului la invazia Rusiei din Ucraina.

În scene asemănătoare celor din filmele de spionaj, membrii Departamentului Operativ de Căutare al FSB desfășoară supraveghere în locații de înaltă importanță, precum hoteluri de lux care găzduiesc vizitatori străini, ambasade, birouri ale atașaților militari străini, reședințele ambasadorilor, expoziții internaționale și festivaluri, în special în timpul vizitelor liderilor străini.

În cadrul FSB, ofițerii OPU sunt ținuți la distanță de restul personalului, iar datele lor sunt strict clasificate. Oficial, sunt înregistrați ca instructori, iar durata serviciului lor este subestimată, un an de serviciu însemnând, de fapt, un an și jumătate. OPU are zeci de case secrete în evidențele sale și cea mai mare flotă auto din cadrul FSB – sute de vehicule, documente de acoperire, seturi de plăcuțe de înmatriculare de rezervă, deghizări precum peruci și bărbi false, dar și echipamente de supraveghere video și foto. Ceea ce distinge OPU este faptul că aproape jumătate din personalul său este reprezentat de femei, și chiar și femeile în vârstă de 70 de ani, ținute în rezervă, sunt adesea repartizate în misiuni deosebit de cruciale.

V., un fost ofițer OPU care a fost de acord să vorbească cu The Insider despre munca sa, și-a dat demisia imediat ce Rusia a invadat Ucraina. Cu toate că locuiește acum într-o locație relativ sigură, identitatea sa rămâne confidențială, în baza unui acord reciproc.

Cum intri în contact cu Nikolai Nikolaevici?

Am absolvit Facultatea de Drept a Academiei FSB, am lucrat puțin peste doi ani, apoi un prieten mi-a propus să lucrez la „Nikolai Nikolaevici”. M-am pregătit în St. Petersburg, la Institutul FSB, unde a studiat odată și Putin, și m-am întors la Moscova.

Departamentul m-a primit bine. La început nu a fost ușor, cursurile de orientare în adrese în centrul Moscovei au fost în mod deosebit dificile. La acea vreme, [primarul Moscovei] Iuri Lujkov construia ceva [în oraș] în fiecare săptămână, orașul era plin de bariere și indicatoare de oprire, străzi și treceri se schimbau încontinuu. Mi-a fost dificil să trec prin cursurile de antrenament în prevenirea accidentelor la volan și conducerea în grup. Eram epuizată după tot felul de cursuri despre selectarea garderobei operative, verificări de control, jocuri operative în condiții urbane, lecții despre fizionomie și contra-supraveghere. La început eram epuizată, dar apoi am prins ideea. Am început să văd capitala Rusiei cu alți ochi. Primele mele sarcini au fost legate de traficanții de droguri, apoi am învățat engleza, ceea ce a determinat transferul la „supravegherea externă” a străinilor, sub comanda Serviciului Întâi din FSB.

De pe vremea lui Stalin, au fost amplasate posturi fixe la ambasadele SUA, Marii Britanii, Franței și altor țări NATO. Am lucrat mult în hoteluri, unde veneau constant străini, în restaurante, muzee, teatre și la expoziții. Misiunea noastră era să identificăm cercul de comunicare al diplomaților, să înregistrăm întâlnirile lor, locurile de ședere permanentă și să adunăm informații despre familiile lor. Apoi întocmeam rapoarte și le transmiteam analiștilor noștri, care le repasau apoi clientului dintr-un alt serviciu [al FSB]. Transmiteam și rapoarte foto-video. Așa funcționează „supravegherea externă” în întreaga lume, dar suntem mai buni decât alții, deoarece lucrăm la toate conexiunile țintelor noastre, facem portrete psihologice și puțini puteau scăpa de oamenii noștri.

Jurnaliștii, desigur, erau și ei supravegheați. Existau posturi de supraveghere fixe sau temporare pe strada Zoologicieskaia (biroul CBS), pe bulevardul Kutuzovski (CNN, NBC, Sky News, FSN, ABC), pe strada Bahrușina (BBC), nu-mi amintesc celelalte… Acești oameni erau ascultați telefonic, corespondența lor era citită, dar personal îmi plăceau. Pe strada 12 Sadovo-Samotecinaia, unde locuiesc jurnaliștii occidentali, obișnuiau să le plaseze pe bătrânele noastre cu mere. Imaginează-ți o bătrână care vinde mere, zâmbind la toată lumea și ținând evidența persoanelor care vin și pleacă. Acești oameni fac asta de pe vremea sovietică și sunt adevărați profesioniști. Poți spune că soarele este principalul nostru dușman. Tehnicienii noștri greșesc uneori – montează camere ascunse noaptea, doar pentru ca soarele să strice imaginea în timpul zilei sau să creeze străluciri pe lentilă. Odată ce se întâmplă asta, s-a terminat – poți să împachetezi totul.

Acum că străinii sunt mai puțini, am trecut la chinezi și indieni. Sau chiar turci – spionează, ne recrutează oamenii de știință și inginerii, fură dezvoltările noastre tehnice și militare. Există o zicală care spune: „Cu așa prieteni, nu mai ai nevoie de dușmani”. Asta despre ei.

Nikolai Nikolaevici și poveștile sale de acoperire

În domeniul nostru de activitate, faptul de a arăta bine nu este obligatoriu. Oamenii îmi aruncă o privire și mă uită imediat. Cheia este să ai încălțăminte comodă, să gândești rapid și să ai răbdare. În plus, trebuie să fii puțin actor.

O regulă majoră: să nu-ți fixezi ținta cu privirea. S-ar putea să uite hainele sau pălăria, dar privirea ta rămâne în memoria lor. De asemenea, fii pregătit pentru diferite scenarii atunci când urmărești pe cineva. Imaginează-ți că subiectul tău intră brusc într-o alee aglomerată – trebuie să semnalezi echipei tale la timp. Exersează-ți abilitățile de supraveghere în transportul aglomerat, unde ești foarte aproape de persoană.

În ceea ce privește documentele de acoperire – totul depinde de situație. Am avut un set întreg, chiar și o autorizație de inspector de incendiu și o autorizație de salvator de la Ministerul Situațiilor de Urgență. Unii dintre băieți aveau legitimații de polițiști de cartier. În ceea ce mă privește, am obținut o legitimație de jurnalist de la un ziar local, acum nu-mi amintesc exact. Am cumpărat-o pentru 500 de ruble (aproximativ 5 dolari). Existau documente de acoperire pentru orice situație.

Nikolai Nikolaevici și proprietățile sale imobiliare

– Zeci de clădiri și case de siguranță se află în evidența serviciului „extern”. Și asta doar în centrul Moscovei. Uită-te la fosta Casă de Venituri Korovin din Starokoniușenni, unde apartamentele costă peste 100 de milioane de ruble (1,08 milioane de dolari). Apropo, te-ai mutat din chilia fostei mănăstiri grecești de pe strada Nikolskaia?

– Am fost rar acolo. Nu e un loc bun. Bolșevicii au distrus templul propriu-zis, au aruncat relicvele călugărilor din chilii și le-au înlocuit cu birouri. În anii ’70, „serviciul extern” s-a mutat acolo. Oamenii noștri care obișnuiau să stea acolo se îmbolnăveau adesea. Am invitat un preot să sfințească acea cameră, dar a fost totul în zadar.

– Sunt acei oameni din Malaia Ordinka disimulați ca agenți de turism, în Pojarski, și ce se întâmplă cu biroul de pe Parkovaia 5?

– Vrei să fiu judecată pentru trădare?

– Și sucursala din Vologda?

– Acolo avem cursuri de tăiat și cusut [râde].

Superiorii lui Nikolai Nikolaevici

– Ai fost în legătură cu șeful „serviciului extern”, generalul Ghennadi Șvetov?

– L-am văzut uneori. Obișnuia să fie detașat la detașamentul de securitate 15 al Departamentului de Interne din Moscova. La ambasade, ei poartă uniforme de poliție, dar, de fapt, sunt din departamentul nostru.

– Cine este generalul cel mai respectat în „serviciul extern”?

– Vladimir Vasilievici Tumin. Este legenda noastră, a servit în Direcția a 7-a a KGB. În perioada sovietică, „supravegherea” lucra sub acoperirea întreprinderii de stat „Progres”.

– Nu este același general Tumin care ar fi furnizat presupusă protecție proprietarului unei rețele de magazine care vindea blugi americani? Circulă zvonuri că oamenii îl abordau pentru a stabili o legătură cu FSB.

– Mihail Mendoza-Blandon. Ei bine, nu ar trebui să spui asta, Mihail Orlandovici a făcut multe pentru a ajuta ofițerii FSB. În spitalul nostru clinic, a dotat salonul Serafim de Sarov cu icoane [ortodoxe], iar tratamentul era mult mai rapid acolo.

Nikolai Nikolaevici și asasinatele politice

– Cum a reacționat „serviciul extern” la Alexander Voevodov, care i-a rupt oasele soției și apoi a filmat-o cu tableta sa în timp ce murea? Din obișnuință, ca să zicem așa,cu scopul de a raporta.

– Ce ticălos! Totuși, a fost un angajat bun, până când a devenit un bețiv complet. Nu a primit suficient pentru uciderea soției sale, doar șase ani [în închisoare]. Am văzut-o pe Katia [soția lui Voevodov] la petrecerea noastră corporativă, înainte de a muri.

– A murit locotenent-colonelul Dmitri Davidkin din cauza unei insuficiențe cardiace?

– Nu știu, nu s-a plâns de inimă.

– Și Olga Melkumova, care a fost înșelată cu 1.500 de dolari în timpul unei ceremonii de magie țigănească, și i-au fost furate și bijuteriile de aur și cartea de identitate FSB? Cum a ajuns ea în OPU, în primul rând? Soțul ei este pe lista de supraveghere specială a Ministerului Afacerilor Interne pentru fraudă.

– Cred că a demisionat. Era subofițer la Secția 9. Este doar o idioată, asta pot să spun. A început să le spună polițiștilor unde lucrează și ce face. Atât de cretină este. Îți voi spune mai mult: au angajat o fată frumoasă la secretariatul nostru. Era beată după o petrecere, iar ei i-au smuls geanta cu banii și buletinul. Apoi au sunat polițiștii: „Este pe lista noastră specială de supraveghere pentru abuz de substanțe”. Ea trăgea lipici de când era copil, și apoi a trecut la droguri. Un alt instructor auto de-ai noștri era căutat pentru falsificarea documentelor. L-au prins în cele din urmă la o bancă unde încerca să obțină un împrumut, iar ofițerii noștri de personal au trecut cu vederea totul. Nu mă mai surprinde nimic.

– Înainte de asasinarea Annei Politkovskaia, se spune că nu numai asasini ceceni o urmăreau, ci și, conform surselor, „serviciul extern”. Nu i-au observat pe ceceni?

– Avem un regulament de activitate care spune alb pe negru: „Sub nicio circumstanță nu trebuie să ne dezvăluim”. Am văzut odată cum cineva era luat ostatic în apropierea Kremlinului în timp ce eram de serviciu. Ce puteam face cel mai mult era să raportez șefului grupului.

– A fost la fel și în cazul lui Boris Nemțov? Îl urmăreați și cumva nu ați observat ucigașii?

– Nu eram acolo, dar încă o dată, nu avem dreptul să dezvăluim informații secrete!

– Ai făcut vreun fel de treburi ciudate? Cum ar fi urmărirea rivalilor de afaceri, a soțiilor infidele, a amantelor? Am o listă de prețuri, unde prețul pentru supraveghere ajunge până la 10.000 de dolari pe zi.

– Avem favoriții generalului. Ei nu participă la activități operative, ci se ocupă de supravegherea externă la comenzi din afară. Ei primesc premii și recompense. Cel mai mult am primit odată pentru o comandă privată 300 de dolari. O urmăream pe soția unui consilier guvernamental. El credea că îl înșela cu un bărbat, dar ea avea o altă relație cu o femeie. Consilierul a fost foarte entuziasmat când i-au arătat raportul.

Nikolai Nikolaevici și gafele sale

Supravegherea poate părea simplă la început – doar să observi, să urmărești și să scrii rapoarte. Dar este o muncă delicată, și chiar și cei mai experimentați pot să greșească. Am avut și eu parte de incidente. Odată, mi s-a atribuit misiunea de a monitoriza o doamnă de la Ambasada Poloniei. I-am verificat prietenii și locurile pe care le vizita. Apoi, a intrat într-o cafenea și s-a așezat la masă cu un bărbat respectabil. M-am alăturat lor, dar mi-am dat seama că am lăsat portofelul în mașină. Cum să plătesc mai târziu? În timp ce discutau, am fugit la mașină, am luat portofelul, mi-am schimbat haina și mi-am pus o perucă. M-am întors, am făcut câteva fotografii cu telefonul pentru raport, iar ei se uitau și zâmbeau. Credeam că am reușit. Când am mers să-mi iau partenerul din mașină, el a râs și mi-a spus: „Ți-ai pus peruca invers”. A fost o gafă.

În această meserie, atunci când lucrurile iau o întorsătură neașteptată, trebuie să gândești rapid și să improvizezi. Nu poți planifica totul. Odată, în timpul unei operațiuni de noapte la Gara Savelovski, urmăream un cecen conectat la serviciile de informații turcești. Conducea un BMW, cu una dintre mașinile noastre în față și celelalte două în spatele lui. A accelerat spre Autostrada Dmitrovskoe, și am crezut că ne-a văzut. Dar s-a oprit la stație, a alergat spre uși, a realizat că stația era închisă și a fugit prin curți. L-am urmărit, și când l-am ajuns, era gata să-și facă nevoile. Am sărit spre el, iar el și-a deschis nasturii și a început să se ușureze. Surprinsă, m-am așezat și eu, iar el mi-a spus: „Nu-ți fie frică, fă-ți treaba. Mă uit eu pentru tine”. A fost o situație delicată.

Viața după Nikolai Nikolaevici

După plecarea [din OPU], generalii merg la marile bănci, corporațiile de stat, în timp ce operativii își găsesc locul în companii private de securitate, agenții de detectivi, lucrează ca instructori auto – fiecare se integrează în felul său. Lena Cicenova a început să crească broaște și melci pentru un restaurant francez. A investit toți banii economisiți, dar i-a pierdut rapid. [Rușii] nu prea sunt dornici să mănânce broaște și melci.

În trecut, obișnuiam să sărbătorim 18 martie, Ziua Serviciului Extern, la restaurant: dansuri, petreceri, uneori nopțile se terminau cu lupte. Totul a fost interzis după [anexarea] Crimeei.

Starea de spirit actuală în OPU

– Directivele confidențiale din ghidurile pentru angajații sovietici de „supraveghere externă” prevedeau: „Angajații supravegherii externe trebuie să arate devotament neclintit față de patria socialistă. În fața confruntării cu dușmanul, ei trebuie să-și dedice toată forța și, dacă este necesar, chiar și propriile vieți cauzei Partidului”. Care este situația acum?

– Nimic. Nimeni nu va muri pentru partidul oligarhilor.

– Ce cred colegii tăi despre invazia Ucrainei?

– Nu poți intra în mintea fiecăruia. Mulți oameni s-au închis, dar continuă să lucreze. Însă atmosfera morală din departament s-a schimbat cu adevărat în rău. Uneori mă întreb: „De ce am alergat prin toată Moscova? Pentru ce?”. M-am despărțit de soțul meu, fiica mea s-a îndepărtat… Acum am vene varicoase – merg ca o rață dimineața, [am] dureri de spate. De aceea nu mi-am reînnoit contractul.

