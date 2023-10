The Insider: Europa continuă să furnizeze echipamente și componente producătorilor ruși de rachete

O rachetă Kinjal / FOTO: Ministerul Apărării din Rusia

Ei încă importă direct din țările UE componente esențiale de rachetă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Între timp, familia CEO-ului KBM, companie care produce Kinjal, își construiește o viață în Europa, scrie The Insider.

De când a izbucnit războiul din Ucraina, corporația de stat Rostec a intensificat producția de rachete Kinjal. Kh-47M2 Kinjal este o rachetă supersonică bazată pe Iskander. Producătorul susține că este mai greu de doborât decât alte rachete ghidate. Un exemplar de Kinjal costă Rusia 10 milioane de dolari (aproximativ 50.000 de pensii medii rusești).

Atât rachetele Iskander, cât și cele Kinjal sunt produse de corporația KBM, cu sediul în Kolomna. KBM este o întreprindere de apărare și un centru de cercetare și dezvoltare care face parte din Sisteme de înaltă precizie, un grup de companii din cadrul Rostec. Întreprinderea este condusă de Serghei Pitikov, 64 de ani, care a lucrat la KBM aproape toată viața, încă din vremea sovietică.

Pitikov nu a renunțat nici atunci când produsele realizate de biroul său au început să ucidă mii de civili în Ucraina. Salariul lui exorbitant, de aproape 320.000 de dolari pe an, trebuie să-l fi ajutat să se împace cu această controversă (salariile angajaților obișnuiți reprezintă o zecime din această sumă: astfel, un instalator primește ~530 USD pe lună înainte de impozitare, un montator poate spera la ~640 USD, iar un operator de utilaj primește ~745 USD pe lună).

După cum a descoperit The Insider, fiica și nepoții producătorului-șef de rachete din Rusia locuiesc în Suedia, care va deveni în curând membră NATO. În 2021, Maia Pitikova și-a cumpărat chiar și o casă în orășelul Rydsgård, de lângă Malmö, pentru aproximativ jumătate de milion de euro. Potrivit registrelor suedeze (în Suedia venitul tuturor rezidenților este public), venitul total anual al ei și al partenerului său este foarte modest, în jur de 80.000 de euro. Cumpărarea unei case, la un asemenea buget și fără ajutorul tatălui său, ar fi fost problematică. Poți lua un credit ipotecar dacă trăiești frugal, dar Pitikova nu pare să aibă probleme în a se descurca de la lună la lună, după ce a cumpărat anul trecut un Tesla Model 3 Standard Range Plus pentru o sumă comparabilă cu venitul ei anual.

Într-o discuție cu The Insider, Maia Pitikova a spus că „regimul lui Putin duce un război criminal, sângeros și fără sens”, dar a refuzat să comenteze mai departe: „Nu sunt dispusă să particip la o conversație care este în mod inerent îndreptată către tatăl meu”.

Nu numai că Serghei Pitikov are familie în Europa, dar are și furnizori acolo: contractorii producătorului Kinjal livrează mai multe componente indispensabile din țările occidentale. The Insider a scris anterior despre cipurile americane de la Texas Instruments, Analog Devices și Altera, care sunt folosite la rachetele Kinjal. ETC Electronics, cu sediul la Moscova, o companie cu răspundere limitată înființată în 2021, importă aceste cipuri printr-un omolg chinez, ETC ELECTRONICS LIMITED.

Fondatorul oficial al ETC Electronics, Ekaterina Kulakovskaia, în vârstă de 38 de ani, lucrează la o divizie a companiei Micron, deținută de Rostec. ETC Electronics și-a făcut deja apariția la forumul de apărare din timpul războiului, Armia-2022, obținând un certificat de apreciere de la ministrul Apărării, Serghei Şoigu. Cu toate acestea, încă nu a căzut sub sancțiunile UE.

Componentele Kinjal sunt de asemenea importate din Europa. Astfel, potrivit site-ului de achiziții guvernamentale, KBM primește camerele de testare de mediu Espec de la Ostek-Test, o firmă cu răspundere limitată cu sediul în Moscova. La rândul său, Ostek-Test a continuat să importe echipamente Espec din Polonia chiar și în timpul războiului, după cum sugerează datele ImportGenius. Mărfurile au fost expediate de INTER-TRANS SP. Z O.O. de la Siedlce (autoritățile poloneze se ocupă deja de acest caz).

Germania este țara europeană care se remarcă în ceea ce privește volumele de expedieri. Astfel, KBM a achiziționat strunguri de la firma cu răspundere limitată KEB-RUS, partener al companiei germane KEB, furnizor autorizat de componente și dezvoltator de echipamente de automatizare industrială. În timpul războiului, KEB-RUS a continuat să importe, printre altele, cabluri germane.

Furnizorul KBM de burghie cu percuție SANDVIK și de alte unelte este compania Mir Stanocinika. Acest contractor rus din domeniul apărării comandă produse SANDVIK de la IR-LOGISTIK GMBH cu sediul în Berlin. De exemplu, a existat o livrare, documentată, de instrumente de înlocuire, în ianuarie anul trecut.

Printre dezvoltatorii „creierelor” Kinjal, unii indică NIIEP (Institutul de Cercetare a Dispozitivelor Electronice) din cadrul Rostec. Contractorul său, societatea pe acțiuni RADIANT-EK, a furnizat și circuite integrate direct către KBM. RADIANT-EK și-a menținut importurile în timpul războiului, achiziționând din Germania (mai precis de la Advantek Gmbh) bobine și benzi pentru ambalarea protectivă a componentelor electronice.

Livrări vin și din alte țări europene. Să luăm cazul companiei Sonatek – o altă firmă rusă care beneficiază de pe urma contractelor guvernamentale atât cu NIIEP, cât și cu KBM. Sonatek oferă „echipamente de ultimă generație pentru măsurare și prelucrare a metalelor de la cei mai importanți producători din lume”. O listă neexhaustivă a partenerilor comerciali europeni ai Sonatek include UAB Breitto (Lituania), Baltic Shipping Agency LTD Sp. (Polonia), UAB CUST LT (Lituania), HERMIS EKSPO SIA (Letonia), Groupe D’Investissement Financier SA (Belgia), ABERLINK LTD (Marea Britanie) și multe altele.

