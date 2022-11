The Insider: Dușmanul de la porțile Kremlinului. Serviul rus de Protecție pregătește personalul pentru „un atac ideologic masiv”

Publicația de investigații The Insider a aflat cum ar putea acționa Serviciul federal rus de Protecție (FSO) în cazul unei lovituri de stat îndreptate împotriva președintelui Vladimir Putin.

Ilustrație cu Vladimir Putin / FOTO: TPYXA_ILLUSTRATION / Shutterstock.com

Pe 26 octombrie, bărbați înarmați au apărut în centrul Moscovei. Unii moscoviți au sperat că are loc o lovitură de stat militară, dar FSO (Serviciul Federal de Protecție) a anunțat în grabă „exerciții tactice programate pentru a neutraliza amenințările teroriste și pentru a proteja facilitățile guvernamentale cheie”. The Insider a aflat că exercițiile tactice sunt doar o mică parte din măsurile speciale care urmează să fie implementate de FSO, în baza legii marțiale. FSO își pregătește personalul pentru „un atac ideologic masiv” în care inamicul va folosi mass-media, rețelele de socializare, organizațiile religioase, hipnoza (!), psihogeneratoarele (?!), și chiar „articole de uz casnic în ambalaj”. Drept răzbunare, generalii FSO plănuiesc să recurgă la contrapropagandă, sesiuni săptămânale de pregătire politică, prezență colectivă în biserici și identificarea ofițerilor FSO cu psihic instabil și reacție inadecvată. Generalul Aleksandr Komov, director adjunct al FSO, este direct responsabil pentru implementarea planului. Potrivit unei surse din serviciile de securitate de la Kremlin, generalul Komov nu este doar extrem de vigilent, ci și ascultă cu atenție sfaturile astrologilor și clarvăzătorilor, scrie The Insider.

Un draft clasificat al „Planului de sprijin moral-psihologic al tranziției pe timp de pace al Direcției de Operațiuni a FSO” se află la dispoziția The Insider. Direcția este unul dintre elementele cheie din structura serviciului de securitate al Kremlinului; nu este responsabilă doar de securitatea înalților oficiali guvernamentali, ci îndeplinește și funcții de contraspionaj în cadrul FSO. Planul este împărțit în patru părți:

„Măsuri de implementat în pregătirea directă pentru trecerea la legea marțială”. „Măsuri de implementat la introducerea nivelului Ridicat al pregătirii de luptă”. „Măsuri de implementat luate la introducerea nivelului Amenințare militară al pregătirii de luptă. „Măsuri de implementat luate la introducerea nivelului Complet al pregătirii de luptă”.

În perioada de tranziție la legea marțială, se propune organizarea „implementarii măsurilor de sprijin moral și psihologic al activităților operaționale și de serviciu” ale ofițerilor FSB și „întocmirea de rapoarte privind starea morală și psihologică a personalului”.

În partea de „Pregătire ridicată pentru luptă”, se recomandă organizarea de interviuri cu ofițerii individuali de securitate, pentru a informa personalul FSO despre situația internă, internațională și politico-militară. În plus, sunt prevăzute vizite la „Sala gloriei și istoriei FSO ” de la Kremlin și o excursie la Catedrala Icoanei Maicii Domnului din Kazan.

Secțiunea „Amenințare militară” propune „informarea și explicarea promptă a sarcinilor cu care se confruntă unitatea, ca și desfășurarea de sesiuni de pregătire social-guvernamentală (cel puțin o oră pe săptămână)”. În caz de amenințare militară, nu poate fi exclusă evacuarea din Moscova a membrilor familiei ofițerilor de gardă de la Kremlin. Comandanții de unități și psihologii din cadrul Departamentului de Personal al FSO sunt însărcinați cu ridicarea moralului subordonaților lor.

Odată cu introducerea „pregătirii complete de luptă”, este necesar „să se explice personalului cerințele legii ruse privind răspunderea pentru infracțiunile militare, prevenirea confuziei și a panicii în rândul personalului militar și a familiilor acestora”. În plus, sunt necesare exemple de eroism și curaj din partea ofițerilor FSO.

Planificatorii avertizează dinainte că, în cazul unei lovituri de stat, unii dintre ofițerii care apără Kremlinul pot trece prin depresie, melancolie, incertitudine cu privire la corectitudinea acțiunilor superiorilor lor, sentimente de teamă și anxietate pentru viața lor. Printre răspunsurile propuse se numără „contra-sugestie”, „contra-condamnare”, „intercepție inițiativă”, „înlocuire obiect” și interviuri de consolidare a încrederii cu ofițerii tineri care sunt predispuși la instabilitate neuropsihologică. Cei mai pricepuți ofițeri FSO, din punct de vedere politic, ar trebui plasați pe lângă aceia mai puțin rezilienți. Sau, alternativ, astfel de ofițeri vulnerabili din punct de vedere psihologic ar trebui să fie trimiși la spital.

Planificatorii FSO subliniază că inamicul este viclean și prefăcut și va căuta în primul rând „să reducă stabilitatea psihologică a personalului, să-i dezorienteze moral și să-i facă să nu fie pregătiți pentru rezistență. Printre principalele amenințări ei enumeră televiziunea, radioul, presa scrisă, rețelele sociale, cărțile, broșurile, pliantele și afișele. În plus, agenții de informații străini pot implica mișcări sociale, organizații non-guvernamentale și religioase (pseudo-religioase) și pot contacta rudele ofițerilor FSO. Un accent deosebit este pus pe anumiți indivizi „capabili de a afecta psihologic personalul și care posedă abilități hipnotice”. Totuși, documentul nu specifică cine sunt acești indivizi sau cum îi pot hipnotiza și afecta psihologic pe ofițerii de gardă, bine pregătiți, de la Kremlin.

Pe lângă rețelele de socializare și hipnoză, așa cum este subliniat în plan, inamicul intenționează să folosească metode mai sofisticate:

software și hardware „backdoors”, care permit efecte sonore și vizuale jocuri psiho-corective formule chimice și biologice psihoactive psiho-viruși și programe informatice care exercită o influență subtilă asupra operatorilor de computer psiho-generatoare generatoare acustice de joasă frecvență produse publicitare articole de uz casnic în ambalaje pregătite.

Jocurile psiho-corective menționate în planul clasificat sunt destinate în principal dezvoltării atenției și depășirii fricilor la copiii preșcolari. Psihologii pentru copii folosesc în acest scop păpuși umane sau animale. Cum vor arăta toate acestea în practică, în ceea ce îi privește pe agenții de informații străini și ofițerii FSO, este greu de imaginat.

Psiho-virușii informatici, oricare ar fi ei, pot fi excluși în siguranță din metodele de influență psihologică asupra personalului de securitate. Datorită popularității masive a site-urilor porno străine în rândul ofițerilor de securitate de la Kremlin, în special noaptea, accesul la internet a fost întrerupt în urmă cu câțiva ani. Iar folosirea telefoanelor mobile și a tabletelor în timpul serviciului la Kremlin este strict interzisă.

Tabloidele au scris multe despre psiho-generator, numit și „dark matter generator”, care ar fi fost dezvoltat în centrele secrete ale CIA. Publicațiile respective au fost folosite de mai mult de o generație de teoreticieni ai conspirației și ai pseudoștiinței. Uniunea Sovietică a căutat și ea să creeze arme psihologice, s-au investit mulți bani dar, din cauza rezultatelor slabe, programul secret a fost închis.

Este puțin probabil ca generatoarele acustice de joasă frecvență să scadă moralul personalului, deoarece sunt utilizate pentru depanarea și repararea dispozitivelor electronice sau electro-acustice. Mai mult, nu este clar cum agenții străini vor putea să se strecoare și să instaleze acele dispozitive în Kremlin.

De asemenea, rămâne un mister ce se înțelege prin „ambalaj pregătit”. O hârtie de împachetat cu inscripția „aruncă-ți armele și predă-te”?

După cum a aflat The Insider, directorul adjunct al FSO, Alexander Komov, a fost direct responsabil pentru implementarea planului secret, în timp ce Reșit Buharin, un membru al Departamentului de personal al FSO, a pregătit versiunea finală. Buharin, un vechi ofițer FSO, este considerat a fi un mare intelectual în rândurile FSO – el a publicat mai multe lucrări academice legate de protecția oficialilor guvernamentali de rang înalt. De exemplu: „Securitatea personală a președintelui Consiliului Comisarilor Poporului din RSFSR (URSS) V. I. Lenin” și „Despre unele probleme ale istoriografiei protecției Kremlinului din Moscova în perioada 1918-1941.

Generalul Komov este unul dintre ofițerii secreți de top ai FSO și există foarte puține informații publice despre el. Pe la spate, colegii îl numesc Privitor în stele, deoarece participă în mod regulat la tot felul de seminarii științifice și discuții despre cercetarea spațială. De exemplu, anul trecut a participat la conferința „Probleme moderne de teledetecție a Pământului din spațiu”, organizată de Institutul de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe. O sursă din sfera securității de la Kremlin a declarat, pentru The Insider, că generalul conduce un grup de consilieri independenți care include astrologi, experți în magia neagră și clarvăzători. Unii dintre ei fuseseră consilieri ai șefului de securitate personală al lui Elțin, Alexander Korjakov, și ai succesorului său, Evgheni Murov, iar acum scriu prognoze și îi sfătuiesc pe actualii șefi ai FSO.

În comunicarea cu subordonații săi, generalul Komov avertizează în mod constant asupra comploturilor viclene, concepute de serviciile de informații occidentale, și cere vigilență. Între timp, fiul său, Nikita, își petrece vacanțele în Europa aproape în fiecare vară și a fost deja în Principatul Monaco, Germania, Italia și Franța. După cum știm, ultimele trei țări sunt membre NATO, alianță disprețuită de Kremlin.

În ceea ce privește Direcția FSO, pentru care a fost pregătit planul de tranziție al legii marțiale, principalele sarcini ale unității includ combaterea serviciilor secrete străine din cadrul serviciului de securitate de la Kremlin, detectarea practicilor corupte și deturnarea fondurilor bugetare și examinarea veniturilor și bunurilor imobiliare ale ofițerilor FSO. Ofițerii Direcției au autoritatea de a-și supraveghea în secret colegii, de a le asculta telefoanele și de a participa la interogatorii preliminare cu detectorul de minciuni.

Potrivit site-ului de achiziții guvernamentale, FSO (unitatea militară 38995) a cumpărat detectoare Pirania (pentru detectarea dispozitivelor de interceptare), unități portabile de raze X Norka-160 (pentru detectarea dispozitivelor explozive), radare neliniare ST 400 Cayman (pentru furt de date de pe telefoane mobile și carduri SIM), etc.

Cu toate acestea, majoritatea dispozitivelor folosesc microcipuri de fabricație străină și, după impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, nu este clar cum vor fi reparate și întreținute.

FSO este condus de generalul Serghei Kudinov, un fost ofițer al Serviciului 3 al Direcției de Securitate Internă a FSB. În 2019, i-a succedat lui Nikolai Musinski, pe care Putin l-a cunoscut când lucra la direcția KGB din Leningrad. Potrivit unei surse The Insider din FSO, odată cu sosirea lui Kudinov serviciul de securitate a lansat o campanie activă de identificare a persoanelor nesigure, a alcoolicilor și a dependenților de droguri: „Erau luați chiar de pe coridoarele Kremlinului și supuși imediat la teste de sânge și urină. Apoi, începea interogatoriu – dacă susțineau sau nu politicile duse de președintele Putin…Sau li se cerea să denunțe activitățile subversive ale lui Navalnîi, Iașin, Novaia Gazeta și Eho Moskvî. Potrivit sursei, mai mulți ofițeri de securitate nu au primit unda verde și au fost concediați sau retrogradați.

Potrivit The Insider, cerințe și mai stricte de loialitate politică se aplică Serviciului de Securitate a Președintelui (SBP) și Direcției de Protecție Personală (ULO). Gărzile de corp de la SBP au contact direct cu Putin, în timp ce ofițerii ULO lucrează cu puști cu lunetă pe acoperișuri, în timpul evenimentelor sale stradale.

