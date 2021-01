THE INDEPENDENT: Australia va utiliza drone pentru un recensământ al populației de koala, specie amenințată cu dispariția

Koala

Recensământul koala face parte dintr-un pachet în valoare de 18 milioane de dolari australieni pentru protejarea acestor marsupiale emblematice ale Australiei care se confruntă cu mai multe ameninţări, printre care se numără distrugerea habitatului, schimbările climatice, bolile şi accidentele rutiere.



Drone dotate cu camere de termoviziune, dar şi câini dresaţi pentru căutare, vor fi utilizaţi pentru a documenta populaţia de koala, estimată într-un studiu din 2016 la 329.000 de exemplare. De atunci, incendiile anuale de vegetație au redus numărul lor.



Organizaţia Australian Koala Foundation estimează că în prezent ar putea fi mai puţin de 80.000 de exemplare - posibil chiar 43.000. "Dacă acest ritm de declin continuă, da, koala riscă să dispară", a subliniat grupul.



Supravegherea acustică, dar şi anchetele realizate de persoane fizice, vor fi, de asemenea, utilizate pentru localizarea şi numărarea animalelor, iar raportarea anuală a populaţiilor de koala va deveni parte a reuniunilor ministeriale.



Comentând asupra recensământului exemplarelor de koala, care va costa 2 milioane de dolari australieni, ministrul Mediului, Sussan Ley, a declarat: ''În pofida atenției noastre îndreptată asupra koala, oamenii de ştiinţă ne spun că există o lipsă gravă de date cu privire la locul în care se află de fapt populaţiile, la cum se descurcă şi la cele mai bune modalităţi de a-i ajuta să se refacă după incendiile devastatoare".



Peste 60.000 de koala au fost ucişi, răniţi sau strămutaţi în incendiile care au izbucnit în anumite regiuni ale Australiei vara trecută, potrivit unui raport recent al World Wide Fund for Nature (WWF). Aceste incendii, pe care premierul Scott Morrison le-a numit ''vara neagră'' a Australiei, au provocat de asemenea decesul a 33 de persoane şi au mistuit peste 24 de milioane de hectare.



Aproape trei miliarde de animale native s-ar fi aflat în calea incendiilor, potrivit studiului WWF.



Chiar şi înainte de incendii, habitatele koala se aflau în declin rapid din cauza defrișării terenurilor pentru agricultură, dezvoltare urbană, minerit și silvicultură.



''Aceasta (cifra de 60.000) este este devastatoare pentru o specie care se îndrepta deja spre dispariţie în Eastern Australia. Nu ne putem permite să pierdem koala'', a declarat directorul executiv al WWF-Australia, Dermot O'Gorman, citat în raport.



Populaţia de koala din Kangaroo Island, situată în South Australia, a suferit impactul cel mai puternic - aproximativ 40.000 de koala au fost afectaţi de incendii, a indicat WWF. Aproximativ 11.000 de koala din Victoria şi circa 8.000 din New South Wales (NSW) au fost, de asemenea, afectați.



O anchetă parlamentară efectuată în iunie în NSW a concluzionat, după o cercetare de un an, că exemplarele de koala din acest stat ar putea să dispară până în 2050, cu excepţia cazului în care guvernul va interveni imediat pentru a proteja aceste animale şi habitatul lor.



WWF îşi propune să dubleze numărul exemplarelor de koala din estul Australiei până în 2050, notează The Independent.



Planul de protecţie al organizaţiei, intitulat "Koalas Forever" ("Koala pentru totdeauna"), va testa însămânţarea cu seminţe de eucalipt dispersate cu ajutorul dronelor pentru crearea unor coridoare pentru koala şi, de asemenea, va înfiinţa un fond pentru încurajarea proprietarilor de terenuri să creeze zone sigure pentru koala. Frunzele de eucalipt sunt principala sursă de hrană pentru koala, şi, prin urmare, refacerea zonei împădurite distruse în incendiile din perioada 2019-2020 este esenţială pentru supravieţuirea pe termen lung a acestor animale.

