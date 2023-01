The Guardian: Adevărul despre succesul enorm al filmelor lui James Cameron. Care este secretul de un miliard de dolari al regizorului?

Criticii îl numesc neatent - și totuși, cu continuarea „Avatar”, ar putea avea în curând trei dintre cele patru filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Fanii și experții explică cum reușește James Cameron să atragă un public atât de mare, scrie The Guardian .

Postere LCD cu „Avatar: Calea apei” / FOTO: Sarunyu L / Shutterstock.com

Este posibil ca James Cameron să fi avut dreptate atunci când, după ce a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor cu „Titanic” în 1998, a afirmat exuberant că este „regele lumii”. De aproape 25 de ani ocupă primul loc în box office-ul mondial, datorită filmelor „Titanic” din 1997 și „Avatar” din 2009, care au generat încasări de peste 5 miliarde de dolari. Cel mai recent film al său, „Avatar: Calea apei”, a intrat în Top 10 din toate timpurile după numai trei săptămâni. Acum se află pe locul 7, cu „Titanic” pe locul 3 și primul „Avatar” pe locul 1. Dacă ar depăși „Războiul Stelelor: Trezirea Forței”, Cameron ar ajunge să aibă trei dintre cele patru filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Cu toate acestea, înainte de lansarea fiecăruia dintre ultimele sale patru filme, despre care se spune că ar fi fost cele mai scumpe filme realizate la acea vreme, Cameron a fost mai mult sau mai puțin trecut cu vederea. Era extravagant, prea ambițios și lipsit de contacte, susțineau comentatorii. Acel discurs despre „Titanic” a devenit pentru alții o armă reproșului, în timp ce succesul lui „Avatar” a fost tratat ca și cum ar fi fost rezultatul unei nebunii trecătoare care a afectat publicul, comentatorii subliniind lipsa „amprentei culturale”.

Cineaștii tind să-l excludă pe Cameron de pe listele lor de mari filme și mari regizori. El nu apare în ultimul sondaj Sight & Sound 100 Greatest Films, iar în 2008 a fost inclus în lista 100 Years ... 100 Movies a Institutului American de Film, unde „Titanic” a fost plasat pe locul 83. Nimeni, cu atât mai puțin cei de la Hollywood, nu pare să înțeleagă de ce filmele sale au un succes atât de fenomenal.

Succesul lui Cameron nu seamănă cu cel al altor blockbustere. Nu vezi mulți oameni în tricouri cu „Titanic” sau îmbrăcați ca extratereștrii Na'vi din „Avatar” de Halloween - și nu doar prețul ridicat al vopselei de corp albastre îi oprește. „Amprenta culturală” nu seamănă cu cea a filmelor Marvel sau a lui Harry Potter. Dar asta nu înseamnă că nu există.

Diferența este că fanii lui Cameron, sau mai bine zis fanii filmelor sale individuale, nu sunt online și nu se iau la bătaie cu Batman sau speculează despre cameo-urile „Doctor Strange”. În schimb, pe learnnavi.org veți găsi o comunitate înfloritoare care studiază limbajul inventat al Na'vi. Creată la Universitatea din California de Sud de către Dr. Paul Frommer, care încă se pronunță asupra evoluțiilor, limba are acum mai mult de 5.000 de cuvinte, inclusiv derivate; suficient pentru a scrie poezii și cântece.

„Unii oameni vin doar pentru exercițiul academic”, spune Mark Miller, un inginer de rețea și creator de efecte speciale, care este administratorul site-ului. „Dar majoritatea oamenilor vin pentru că sunt fascinați de film. Nu putem merge pe Pandora [lumea natală a Na'vi], dar de ce să nu încercăm, în calitate de fani, să ne implicăm în aspectele la care putem participa cu adevărat? Utilizatorii noștri nu sunt neapărat super-fani sau foarte tocilari - ei vor doar să se simtă o parte puțin mai mare din acea lume.”

În cei șase sau șapte ani de la lansarea filmului „Avatar”, au existat și întâlniri anuale, dar acestea s-au stins când nu a apărut nicio continuare, așa cum era de așteptat, în 2014 sau 2015.

Unii fani au mers mai departe. Raymond Knowles, un tâmplar din Edmonton, Canada, a adoptat în mod profesionist porecla Dl. Avatar în urmă cu aproximativ șase ani, după ce și-a acoperit 95% din corp cu tatuaje cu tema „Avatar”. Knowles, care are printre tatuajele sale patru portrete ale eroinei lui Zoe Saldana, Neytiri, estimează că a cheltuit 35.000 de dolari canadieni pentru a-și reîmprospăta arta corporală.

Un fan de lungă durată al lui Cameron, Knowles a văzut filmul în seara premierei împreună cu fiica sa. „Am fost destul de impresionat. Abia dacă am spus un cuvânt. Fiecare emoție a ieșit la iveală: lacrimi, râs, orice.” S-a întors de opt ori în două săptămâni și a constatat că perspectiva sa asupra vieții a fost schimbată de film.

„Erau atât de multe corelații cu propria noastră planetă”, spune Knowles. „Mesajul ecologic. Cameron vorbește despre cum o persoană obișnuită poate fi un erou. Iar Neytiri s-a lipit de mine de la bun început. Ea a fost intrarea [în Pandora]. Încă din prima zi, cam asta a fost. Nu aș spune că eram îndrăgostit. Obsedat? Da, poate.”

Și „Titanic” a schimbat vieți. Telespectatorii au tatuaje cu coordonatele apelului SOS al Titanicului, ale casetei VHS a filmului și ale bijuteriei „Inima Oceanului”, care apare în scenariu. Fanii au construit machete ale navei, au călătorit la muzeele Titanic din întreaga lume (Belfast, unde a fost construită nava, a redenumit un întreg cartier „Cartierul Titanic”) și au planificat evenimente de viață în jurul filmului.

Diferența de comportament al fanilor nu ține în mod clar de pasiune. Totuși, datele demografice joacă un rol. Aceste grupuri de fani nu au fost niciodată dominate de adolescenți de sex masculin, spre deosebire de multe superproducții de la Hollywood. De la „Fălci”, în 1975, studiourile s-au concentrat în mare parte pe bărbații cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, dar filmele recente ale lui Cameron au atras și femei tinere și adulți mai în vârstă de ambele sexe. Poate că este o funcție a succesului lui Cameron faptul că fandomul său online este atât de discret.

Așadar, cum reușește Cameron să atragă atenția oamenilor care merg la cinema o dată pe deceniu? Scott Mendelson, expert în box office și reporter de film la The Wrap, spune că un factor crucial este accentul pus de Cameron tocmai pe asta: pe cinema. „«Calea apei» este vândut, și până acum a fost îmbrățișat, ca fiind un film pe care trebuie să îl experimentezi cel puțin o dată într-un cinematograf, de preferință în 3D, ideal în Imax sau ceva de genul acesta. De aici își o parte din voltă.”

Cel puțin din 1986, de la „Alien”, spectacolul epic a făcut parte din marca Cameron, folosind efecte vizuale care depășesc orice limită și care cer să fie văzute pe cel mai mare ecran posibil. A fost un pionier al CGI (grafică computerizată – n.r.) în filme precum „Abisul” din 1989 și „Terminator 2: Ziua judecății” din 1991, precum și al efectelor de mediu mai subtile și reale din „Titanic”.

Regizorul și supervizorul de efecte vizuale Paul Franklin, câștigător al premiului Oscar, își amintește că a parcurs cadru cu cadru o copie de 35 mm a filmului „Titanic” împreună cu colegii săi, la scurt timp după lansare. Ei studiau efectele vizuale computerizate (VFX), pe atunci o industrie aflată încă la început. „În 1998, nimeni nu se aștepta ca spectatorii să cerceteze fiecare cadru în parte, așa cum o putem face astăzi în HD, așa că puteai să te descurci cu tăierea unor colțuri dacă era nevoie”, spune Franklin. „Nu am găsit nimic care să ne atragă atenția, chiar și după ce am analizat amprenta în detaliu. Combinația judicioasă de miniaturi, grafică computerizată de ultimă generație (pentru acea vreme) și efecte fizice uimitoare în mărime naturală a produs un rezultat extraordinar, care are încă o realitate fizică tangibilă care te face să crezi în existența navei.”

Perfecționismul lui Cameron, care merge până la a inventa tehnologia de care are nevoie dacă aceasta nu există, este remarcabil, deși nu este unic printre regizorii de elită. Dar atenția sa obsesivă pentru un realism masiv și capacitatea sa de a supraveghea fiecare aspect al producției fac parte din farmecul său.

Înțelegerea intimă a lui Cameron în ceea ce privește VFX l-a ajutat întotdeauna să spună povești care ar fi depășit posibilitățile altor regizori. Filmele sale au o longevitate extraordinară, în ciuda faptului că se bazează foarte mult pe VFX: „Alien” și chiar și „Terminator” original rezistă extrem de bine la proba timpului.

Măiestria sa tehnică este motivul pentru care fanii înrăiți ai filmelor „Titanic” și „Avatar” vorbesc despre imersiunea și capacitatea filmelor de a transporta spectatorul, fie că este vorba despre anul 1912 sau 2154.

În cele din urmă, combinația de acțiune epică și sinceritate sufletească poate fi punctul forte. Poate că sinceritatea este cea mai greu de reprodus, sau de menținut, la Hollywood. Sub furnirul tuturor acelor pixeli, există ceva de modă veche în poveștile lui Cameron. În mod clar, este ceva după care oamenii încă tânjesc. Ei pot consuma bătălii uriașe sau efecte revoluționare în altă parte, în eforturile atent proiectate și concentrate ale altor francize. Ceea ce Cameron, aproape singur, pare să ofere este combinația de lumi noi și aventuri epice cu mari și siropoase povești de dragoste.

ŞTIRILE ZILEI