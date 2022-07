The Economist: Ucraina a câștigat războiul scurt. Cum îl poate câștiga și pe cel lung?

După ce s-a descurcat bine la începutul războiului, Ucraina pierde teren. Ce urmează? - se întreabă The Economist într-o analiză.

Foto: Mikhail Volkov/ Unsplash

Ucraina a câștigat războiul scurt. Mobile și dotate, trupele sale au provocat pierderi teribile și au încurcat planurile Rusiei de a lua Kievul. Acum vine războiul lung. Va epuiza armele, viețile și banii până când una dintre părți își va pierde voința de a continua. Până acum, acesta este un război pe care Rusia îl câștigă.

În ultimele zile, forțele sale au luat orașul din est, Severodonețk. Avansează spre Lisiceansk și ar putea controla în curând toată provincia Lugansk. Amenință și Sloviansk, în nordul apropiatului Donețk. Liderii ucraineni spun că forțele ruse au mai multe arme, dar nu au muniție. Guvernul lor consideră că aproximativ 200 de soldați mor în fiecare zi.

Din fericire pentru Ucraina, acesta nu este sfârșitul. Avansul rusesc este lent și costisitor. Cu arme de calibru NATO, tactici proaspete și suficient ajutor financiar, Ucraina are toate șansele să împingă înapoi armatele Rusiei. Chiar dacă teritoriul pierdut va fi greu de recuperat, Ucraina poate demonstra inutilitatea campaniei lui Vladimir Putin și poate deveni un stat democratic, cu „privirea” spre vest. Dar pentru a face acest lucru are nevoie de sprijin de durată. Și acest lucru este încă sub semnul îndoielii.

La suprafață, Rusiei i se potrivește un război lung, scrie The Economist. Ambele tabere folosesc cantități uriașe de muniție, dar Rusia are mult mai multă. Economia Rusiei este mult mai mare decât cea a Ucrainei și într-o formă mult mai bună. În căutarea victoriei, Rusia este dispusă să-i terorizeze și să-i demoralizeze pe ucraineni comițând crime de război, așa cum a făcut săptămâna aceasta (săptămâna trecută – n.tr.), lovind un mall din Kremenciuk. Dacă va fi nevoie, Putin va impune suferințe uriașe poporului.

Cu toate acestea, războiul lung nu trebuie purtat în condițiile lui Putin. Potenţial, Ucraina are un număr mare de luptători motivaţi, care pot fi aprovizionați de către industria de apărare din Occident. În 2020, înainte de sancțiuni, economiile NATO erau de peste zece ori mai mari decât a Rusiei.

Revenirea Ucrainei începe pe câmpul de luptă, prin oprirea și inversarea avansului rusesc. Generalii lui Putin vor continua să aibă mai multe arme, dar sistemele NATO sofisticate, care vin acum, au o rază de acțiune mai mare și o precizie mai mare. Prin adoptarea tacticilor concepute în Războiul Rece, când și NATO era depășit numeric de Armata Roșie, Ucraina ar trebui să poată distruge posturile de comandă și depozitele de aprovizionare rusești. Ucraina a înregistrat un succes pe 30 iunie, când a folosit armele NATO pentru a alunga forțele ruse de pe Insula Șerpilor, un câștig strategic în Marea Neagră. Ar trebui să urmărească să creeze o „situație dureroasă”, în care să recapete un teritoriu la fel de important din punct de vedere simbolic, cum ar fi orașul Herson, impunând Rusiei un preț mare.

Dacă Rusia începe să piardă teren pe câmpul de luptă, disidența și luptele intestine se pot răspândi în Kremlin. Serviciile de informații occidentale cred că Putin este ținut în beznă de către subalternii săi. Are obiceiul de a-și înlocui comandanții, inclusiv pe generalul Alexander Dvornikov, adus după primele săptămâni haotice ale invaziei. Occidentul poate crește costul pentru Rusia al unui război lung, continuând să impună sancțiuni care amenință cu un prejudiciu de durată asupra economiei Rusiei. Poate separa elitele Rusiei de Putin, primind disidenții din afaceri și politică, și încurajându-i să vadă că țara lor nu ar trebui să-și distrugă viitorul într-o campanie inutilă și costisitoare.

Va menține Occidentul planul? La un summit din 23 iunie, Uniunea Europeană a acordat Ucrainei statutul de candidat, promițând un nivel profund de implicare în următorul deceniu. La un alt summit din Germania, în această săptămână (săptămâna trecută – n.tr.), G7 a anunțat că a mărit sancțiunile împotriva Rusiei. Și la un al treilea în Madrid, NATO a recunoscut amenințarea rusă prin creșterea substanțială a prezenței sale pe frontul de est al alianței.

Cu toate acestea, Ucraina este o povară grea. Industriile occidentale de apărare sunt formidabile, dar se zbat să producă volume mari, în special de muniție. Guvernul Ucrainei are un deficit lunar de 5 miliarde de dolari, iar țara va avea nevoie de reconstrucție după război. Sprijinul public pentru Ucraina, în Occident, va fi afectat de o serie de presiuni, de la inflație la alegeri – inclusiv, curând în 2023, de campania din SUA, care ar putea implica o candidatură prezidențială a admiratorului ucrainofob al lui Putin, Donald Trump.

Și costurile globale ale unui război lung vor crește. Putin a blocat exporturile de cereale și ulei de floarea soarelui din porturile Ucrainei, ceea ce va provoca tulburări și foamete în țările importatoare mai sărace. Se pare că încearcă să creeze penurie de gaze în UE, în această iarnă, împiedicând statele membre să își facă stocuri în timpul verii. Dacă unitatea se destramă din cauza energiei, pe măsură ce statele UE țin numai pentru sine gazele, aceasta se va revărsa și asupra Ucrainei. Pentru a complica și mai mult lucrurile, membrii NATO se îngrijorează că, dacă Ucraina va obține avantaj, Putin va escalada conflictul. Asta i-ar putea aduce într-un război catastrofal cu Rusia.

Puteți vedea încotro se îndreaptă Putin. El va lua cât mai mult din Ucraina, va declara victoria și apoi va cere națiunilor occidentale să impună condiții Ucrainei în termenii lui. La schimb, va scuti restul lumii de ruină, foame, frig și amenințarea Armaghedon-ului nuclear.

A accepta această înțelegere ar fi o gravă greșeală de calcul. Ucraina se va confrunta cu o agresiune rusă permanentă. Cu cât Putin crede că a reușit în Ucraina, cu atât va deveni mai beligerant. El și-a expus ambițiile într-un discurs în această lună (luna iunie – n.r.), zâmbind când a vorbit despre modul în care Petru cel Mare a pus „mâna” pe anumite părți ale Suediei. El va lupta mâine cu armele care i-au folosit azi. Aceasta înseamnă recurgerea la crime de război și amenințări nucleare, înfometarea lumii și înghețarea Europei.

Cel mai bun mod de a preveni următorul război este de a învinge în acesta. Liderii trebuie să explice populației lor că nu doar apără un principiu dificil în Ucraina, ci și cel mai fundamental interes al lor: propria lor securitate. UE trebuie să-și consolideze piețele energetice, astfel încât acestea să nu se destrame iarna viitoare. Ucraina trebuie să aibă mai multe arme. Astăzi, riscul de escaladare a conflictului este real, dar dacă i se impune Ucrainei o pace nepotrivită, amenințările nucleare ale lui Putin nu se vor opri. Vor deveni doar mai periculoase, mai ales dacă forțele convenționale ale Rusiei sunt dezavantajate.

În războiul lung, rușii obișnuiți vor suferi, iar ucrainenii vor îndura dureri nespuse, pentru vanitatea lui Putin. A învinge presupune gruparea resurselor și susținerea Ucrainei ca o țară viabilă, suverană, cu înclinație occidentală – un rezultat după care tânjește poporul său nesupus. Ucraina și susținătorii săi au oamenii, banii și materialele pentru a-l depăși pe Putin. Au cu toții voință?

ŞTIRILE ZILEI