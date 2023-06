The Economist: Cât timp va dura boom-ul călătoriilor? Va scădea cererea de escapade odată cu turbulențele economice?

Vacanțele „de răzbunare” sunt în plină desfășurare, iar industria turismului profită de ele, notează The Economist .

Tineri în vacanță / FOTO: Unsplash

După câțiva ani dificili, dorința de a face risipă de bani pe bilete de avion și hoteluri este pe cale să aducă câștiguri uriașe. Turoperatorii sunt inundați de rezervări, iar lanțurile hoteliere înregistrează profituri record. EasyJet și-a majorat de două ori în acest an previziunile privind câștigurile; IAG și Ryanair au revenit pe profit pentru prima dată de la începutul pandemiei, iar Singapore Airlines distribuie o parte din profiturile sale record sub formă de bonusuri în valoare de opt luni de salariu. În condițiile în care tarifele aeriene cresc mai repede decât inflația, șefii companiilor aeriene mondiale se așteaptă acum la un venit net de 9,8 miliarde de dolari în acest an, mai mult decât dublu față de suma prevăzută inițial, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian, un organism din industrie.

Boom-ul sărbătorilor a îmbunătățit perspectivele pentru călătoriile internaționale. Se așteaptă ca sosirile de turiști la nivel mondial să atingă în acest an până la 95% din nivelurile anterioare pandemiei, față de 63% în 2022, estimează Organizația Mondială a Turismului a ONU. Prețurile acțiunilor companiilor de turism, care s-au prăbușit la începutul anului 2022 pe fondul temerilor legate de creșterea inflației și de o recesiune iminentă, sunt din nou în creștere. Prețurile ridicate nu i-au descurajat până acum pe cei care caută soarele. „Oamenii prioritizează călătoriile în detrimentul altor cheltuieli discreționare”, spune David Goodger de la firma de consultanță Oxford Economics. Încă plini de bani economisiți în timpul blocajelor, mulți fac risipă de pe vacanțe, chiar dacă reduc cheltuielile cu hainele sau cu mesele în oraș.

Câțiva factori vor determina cât de mult timp vor dura vremurile bune. Unii au legătură cu partea de ofertă a industriei: lipsa de personal în aeroporturi, creșterea costurilor combustibilului pentru avioane și sistemele de transport aerian, care anul trecut au cedat sub greutatea cererii, ceea ce a dus la întârzieri de ore întregi ale zborurilor sau la anulări din scurt timp. Un sfert din toate zborurile din America au fost anulate sau întârziate vara trecută. Astfel de prăbușiri erodează încrederea. De asemenea, sunt costisitoare. Southwest Airlines estimează că anularea a aproape 17.000 de zboruri în decembrie a dus la pierderi de aproximativ 800 de milioane de dolari.

O întrebare mai importantă se referă la cerere. După o vară glorioasă, apetitul pentru vacanțe ar putea să se prăbușească la fel de repede cum a crescut. Deși Rezerva Federală americană a pus în pauză creșterea ratelor dobânzilor, se așteaptă ca aceasta să le ridice din nou în lunile următoare. Pe măsură ce Fed și alte bănci centrale din țările bogate continuă să lupte împotriva inflației încăpățânate, turiștii ar putea, în cele din urmă, să arunce prosopul de plajă.

Turiștii chinezi, al treilea grup ca mărime după americani și germani în 2019, potrivit Oxford Economics, ar putea să nu preia ștafeta. De când restricțiile de covid din China au fost relaxate anul trecut, destinațiile din apropiere, cum ar fi Macao și Thailanda, s-au dovedit populare. Cu toate acestea, entuziasmul chinezilor pentru locurile îndepărtate rămâne călduț. Accor, un gigant hotelier, estimează că aproximativ trei sferturi dintre călătorii chinezi din acest an vor opta în schimb pentru „vacanțe de ședere”.

O pauză în ceea ce privește vacanțele ar fi o veste proastă pentru o industrie puternic îndatorată, care se confruntă deja cu o escaladare a cheltuielilor și se confruntă cu recuperarea pierderilor din trecut. Numai companiile aeriene au pierdut 138 de miliarde de dolari în 2020. Moody's, o agenție de rating de credit, se așteaptă ca costurile lor cu forța de muncă să crească cu aproape o cincime în acest an. Hotelurile cu personal insuficient se străduiesc să ocupe posturi în ciuda majorării salariilor. În Marea Britanie, cheltuielile salariale sunt cu 15% mai mari decât înainte de pandemie. După o vacanță de ani de zile, este posibil ca realitatea economică de zi cu zi să se instaleze în industria turismului.

