Al patrulea sezon al serialului "The Crown", care ilustrează viața și domnia reginei Marii Britanii stârnește controverse la doar câteva zile de la lansare. Povestea a ajuns la momentul căsniciei prințului Charles cu Diana, iar cunoscătorii Casei Regale Britanice consideră că faptele sunt prezentate într-un mod subiectiv.

Sezonul al patrulea al serialul britanic The Crown, a ajuns la momentul tumultoasei căsătorii a prințesei Diana cu prințul Charles. În opinia cunoscătorilor Casei Regale Britanice, prințul Charles este prezentat într-o lumină defavorabilă, într-un mod subiectiv.

Aversiunea Familiei Regale Britanice pentru serialul The Crown este cunoscută, la fel ca încercările de a opri producția înainte de a se ajunge la povestea prințesei Diana.



Serialul The Crown este proiectat să aibă șase sezoane care trec în revistă toate dramele și scandalurile Familiei Regale Britanice în perioada domniei reginei Elisabeta a II-a. Printul Harry, care ar urma să apară în următoarele sezoane, ar fi încheiat o înțelegere cu producătorii "The Crown" astfel încât serialul să se încheie înainte de căsătoria sa cu Meghan Markle.

