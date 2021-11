Testele COVID de salivă pot fi făcute acasă sau la școală EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În privința testelor COVID de salivă, ministrul a spus că acestea vor putea fi folosite fie la școală, fie acasă. Totul depinde de decizia fiecărei unități de învățământ.

Daca testele salivare vor fi folosite în școală, este nevoie de acordul părinților. Dacă sunt utilizate la domiciliu, rezultatele trebuie trimise în scris dirigintelui sau învățătorului.

Procedura se va face de două ori pe săptămână.

Totul a fost amânat în mod repetat pentru că testele nu au ajuns în școli.

"Avem şi o serie de prevederi care vor completa Ordinul comun. Completările vizează modalitatea de testare, este vorba de precizări cu privire la protocolul care se aplică în cazul elevilor care vor fi depistaţi pozitiv în urma testării. Practic, dacă testul de salivă este pozitiv şi se face testul PCR, elevul aduce rezultatul negativ al testului PCR şi poate continua cu prezenţă fizică, dacă nu se face testul PCR, dacă testul PCR confirmă rezultatul testului pe bază de salivă, elevul va rămâne la domiciliu vreme de 14 zile", a declarat Sorin Cîmpeanu joi seară.

"O prevedere foarte importantă este următoarea: la decizia şcolii, testele vor putea fi administrate la domiciliu de către părinţi sau sub supravegherea părinţilor sau a reprezentanţilor legali sau în şcoală. Atunci când există dorinţa colegilor cadre didactice pentru a fi administrate în şcoală, este nevoie şi de acordul părinţilor. Acordul părinţilor va fi exprimat într-un formular pentru care am agreat că va fi elaborat de către Ministerul Sănătăţii. Deci în acest fel se vor derula lucrurile. Şcoala va decide dacă doreşte şi dacă are condiţii şi disponibilitate, cadre didactice pentru testare în şcoală, dacă nu, testele vor fi administrate la domiciliu sub supravegherea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, oricum sub supravegherea unor adulţi. Rezultatul va putea fi trimis în scris sau pe email dirigintelui sau învăţătorului sau persoanei desemnate în şcoală", a precizat Cîmpeanu.

Potrivit ministrului, este foarte posibil ca în ziua de vineri "fiecărui elev sau copil din grădiniţe să i se pună la dispoziţie două teste pentru săptămâna următoare".



"Dacă părinţii decid să le facă acasă, să le administreze acasă, evident că nu e nevoie de acordul părinţilor, pentru că iei înşişi le administrează, dacă profesorii din şcoală - prin decizia consiliului de administraţie - consideră că poate fi organizată administrarea acestor teste în şcoală, copilul va merge cu cele două teste sau cu testul în ziua de luni şi testul în ziua de joi pentru a fi administrat în şcoală, sub supravegherea cadrelor didactice. Oricum, testele vor fi la copii, chiar în cazul în care şcoala are disponibilitate de administrare în unitatea de învăţământ şi părintele nu îşi exprimă acordul necesar pentru administrarea în şcoală, ele sunt la copil acasă şi îşi pot face aceste testări acasă", a explicat Cîmpeanu.



Întrebat când vor ajunge testele în şcoli, el a spus: "Informaţiile preliminare au fost că la finalul acestei săptămâni vor ajunge în şcoli, ulterior Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care încheie contractele subsecvente, (...) ne-a adus la cunoştinţă că aceste teste vor ajunge în şcoli în prima parte a săptămânii viitoare".

ŞTIRILE ZILEI