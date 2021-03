Capitala a reintrat în scenariul roșu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După o lună și jumătate cu mai puține restricții, Capitala s-a alăturat zonei roșii, unde sunt peste 3 cazuri la mia de locuitori.

Și alte localități din jurul Bucureștiului au rată mare de infectare.

Ministrul Educației a cerut Comitetului pentru Situații de Urgență ca elevii din anii terminali să meargă la școală, chiar și în scenariul roșu.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: Nu vedem de ce copiii din grădiniţe şi elevii din învăţământul primar, care au nevoie de însoţitor pentru a merge la şcoală, vor putea merge la şcoală în scenariul roşu şi nu ar putea merge elevii de clasa a VIII-a şi a XII-a, care, pe de o parte n-au nevoie de însoţitor, pe de altă parte au de susţinut examene naţionale.

Solicitarea ministrului Educației a fost aprobată: elevii din anii terminali merg la școală și în scenariul roșu.

Și reprezentanții industriei HoReCa cer ca restaurantele și cafenelele să rămână deschise, indiferent de incidența infectărilor.

Daniel Mischie, președinte HORA: Noi am făcut o solicitare prin care persoanele care sunt imune, în baza unui test de imunitate sau a unui vaccin, să poată participa la anumite evenimente, spectacole de teatru, la cinematrografe sau la festivaluri. Din păcate, nu am primit niciun răspuns.

La nivelul țării sunt discrepanțe enorme privind testele prelucrate în fiecare zi.

Primarul Timișoarei e nemulțumit că acolo unde se testează puțin nu există restricții.

Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara: Problema este că avem o imagine falsă despre situația din întreaga țară și avem o normalitate înșelătoare. În Timișoara măcar știm și avem o siguranță că datele sunt corecte, dar sper că și în restul țării luăm în serios această pandemie.

Ministerul Sănătății face publice datele pentru fiecare județ.

În timp ce Capitala, Timișul, Clujul și Iașiul testează zilnic mii de oameni, în altele sunt verificate doar câteva zeci de persoane.

Vrancea figurează cu puțin peste 20 de teste în ultimele 4 zile. Însă, reprezentantul DSP contestă datele.

Janina Lazăr, director adjunct DSP Vrancea: Este o informație eronată. Vă spun că pe 1 martie s-au făcut 40 de teste, pe 2 martie 126, pe 3 martie 162, pe 4 martie 343. Vom verifica situația și, dacă ţine de noi, vom repara situația astfel încât să nu mai existe date neconcordante între raportările furnizate de DSP Vrancea și cele care apar în statisticile Ministerului Sănătăţii.

Chiar dacă adunăm cifrele prezentate de DSP, tot sunt puține teste: o medie de 167 pe zi. Cu o incidență sub 1 la mie, Vrancea e în scenariul verde.

Specialiștii atrag atenția că e nevoie de reguli mai stricte.

Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică: Fie are loc o distribuţie mai echitabilă a testelor, fiecare judeţ să aibă un minimum de teste, să nu coboare sub 500, sub 1.000 de teste pe judeţul respectiv. A doua variantă, dacă se administrează sub 500 de teste într-un judeţ, atunci va avea culoarea sau rata de incidenţă a judeţului cel mai apropiat de ei, care are peste 500 de teste. Este ridicol să îţi imaginezi că două judeţe vecine, unul e verde, unul e roşu, deşi mişcarea populaţiei e similară.

Autoritățile din județele aflate în scenariul roșu sunt nevoite să impună mai multe restricții: se închid restaurante, cinematografe, teatre și săli de jocuri de noroc.

