Testarea Babeș-Papanicolau și vaccinarea anti HPV, armele împotriva cancerului de col uterin

Acum 9 ani, Nicoleta primea un diagnostic crunt: cancer de col uterin. Mergea la doctor frecvent şi îşi făcea analizele, dar chiar şi aşa cancerul a atacat-o. Nu s-a lasat însă doborâtă de veste și a hotărât să lupte. A văzut cancerul ca pe o boală care poate fi tratată și asta a salvat-o.

Acum, Nicoleta poveşteşte prin ce a trecut, tocmai ca să le încurajeze pe femeile din jurul ei că pot şi ele să depăşească un astfel de moment.

Nicoleta Oprea, fostă pacientă cu cancer: După ce am aflat că am această boală mi-am sunat toate prietenele și le-am spus mergeți să faceți un control de urgență, pentru că uitați ceea ce eu am pățit. Asta a fost primul meu imbold, asta le spun și dnelor, să le spun să meargă cel puţin o dată pe an să îşi facă un control. Cred ca cel mai mult m-a ajutat faptul că voiam să fiu alături de copilul meu, de soțul meu, de familia mea.

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte decesele cauzate de cancerul de col uterin. Iar rata mortalităţii este de 4 ori mai mare decât media europeană.

În fiecare an, la noi în ţară sunt diagnosticate aproximativ 3000 de femei cu această boală.

Un test banal poate să arate din timp dacă vor apărea probleme. Prea putine fac fac însă testul Babeș- Papanicolau.

Fundaţia Renaşterea a reînceput testarea gratuită. O unitate mobilă unde se pot face testele este pentru câteva zile în Sectorul 3 al Capitalei, apoi va fi dusă în parcarea unui centru comercial.

Mai multe femei deja își făcusera programări pentru testare, încă înainte de deschidere.

Mihaela Geoană, preşedintele Fundaţiei Renaşterea: 64 % dintre femeile testate aveau anumite probleme. Nu probleme grave, dar problemele care puteau fi tratate. Noi diagnosticăm foarte târziu. Noi nu avem în educația noastră sanitară ideea de a preveni. Este o picatură în ocean ceea ce facem noi.

În completarea acestor teste, şi vaccinurile HPV previn infectarea cu virusul ce poate produce cancer de col.

De la începutul lunii decembrie, vaccinul HPV va fi decontat și pentru femei peste 19 ani și până la 45 de ani, în România.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii: Regimul de decontare va fi între 50 și 100%. Iar această hotărâre va intra în vigoare imediat.

În fiecare an, în România peste 1800 de femei îşi pierd viaţa în urma cancerului de col uterin.

