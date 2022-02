Testare gratuită doar pentru cei cu simptome de Covid. Cei care sunt contacţii unei persoane infectate se pot duce la centrele de recoltare numai dacă primesc o derogare

Alexandra are trei fete, cea mai mică, la grădiniță. Pe 1 februarie a fost anunţată că educatoarea are Covid, iar fetiţa ei este contact direct şi trebuie să rămână acasă în carantină cinci zile. A doua zi, părinţii au reuşit cu greu să discute cu medicii de la call-centerul DSP. După zeci de apeluri.



ALEXANDRA, mama unei fetiţe aflate în carantină: Noi am vrut să solicităm testare, să ne asigurăm că nu este niciun fel de problemă. Ni s-a spus că, fiind contact direct, nu are voie să părăsească domiciliul. Pentru cea mică, aşteptăm ambulanţa acasă.



După încă o zi, uneia dintre surori i-a ieşit uşor pozitiv testul antigen primit de la şcoală. Iar părinţii au sunat din nou la DSP şi au primit codul de înregistrare obligatoriu pentru recoltarea probelor la centrele de testare din spitale. Dar nu şi pentru mezină. Mama a cerut să fie şi ea testată odată cu cea mică. A fost înregistrată o solicitare separată. Între timp, într-o singură zi, numărul cererilor pentru testare la domiciliu prin ambulanţă a crescut cu cinci mii.



ALEXANDRA, mama unei fetiţe aflate în carantină: E absurd. De ce te poţi duce cu o suspiciune de Covid pe cont propriu să te testezi la un centru de testare, dar ca şi contact direct nu poţi să te duci? Ceilalţi doi copii împreună cu soţul au plecat să se testeze, înregistraţi la DSP cu un antigen pozitiv şi cu uşoare simptome. Mi se părea normal ca într-o situaţie de genul ăsta să putem beneficia de această testare toţi membrii familiei.

Regula însă este clară: doar cei cu simptome pot cere testare gratuită. Cei care sunt doar contacţi se pot duce la centrele de recoltare numai dacă primesc o derogare.



Dr. VICTOR JUGĂNARU, coordonatorul Call-Centerului DSP Bucureşti: Pot solicita suspendarea temporară a măsurii de carantină. Avem o adresă de email cmbcci@isubif.ro. Acolo vor anexa nr de înregistrare de la DSP de la solicitarea de testare. Sunt cam 300 de situaţii din astea pe zi.



Zilnic, la Call-Center-ul DSP București 021.9462 sunt peste 20 de mii de apeluri. Aproape o treime - pentru testare gratuită. Cei 650 de medici rezidenţi vorbesc non-stop la telefon.



Dr. VICTOR JUGĂNARU, coordonatorul Call-Centerului DSP Bucureşti: Fac un apel la persoanele care nu au simptome să nu solicite această testare gratuită, fiindcă avem foarte multe persoane cu simptomatologie care aşteaptă.

Oamenii au de aşteptat şi la centrele de testare. La cel de la Spitalul Universitar din Capitală se stă la coadă.

ANCA RUSCIUGA, medic de urgenţă SUUB: Avem o medie zilnică de 150-140 de pacienţi zilnic. Prezintă simptome, febră, tușe, rinoree. Rezultatele ies în 48-72 de ore.



Înregistrarea pentru test PCR gratuit se poate face exclusiv prin DSP-uri, la call center sau online. Teste gratuite, antigen în acest caz, se fac şi la peste patru mii de medici de familie şi la unele farmacii. Lista e pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

