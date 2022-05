Șansă la viață pentru pacienții cu cancere de sânge: Terapia revoluționară cu celule stem

Pacienţii cu leucemie acută limfoblastică sau cu limfom cu celule mari B care au epuizat toate tratamentele pot fi salvati acum de o terapie cu propriile celule. La doi copii şi un adult s-a folosit deja tratamentul la Institutul Fundeni.

Prof. dr. Alina Tănase, președinta Societăţii Române de Transplant Medular, Institutul Fundeni: „Am recoltat limfocitele lui, celulele imune, cele care luptă împotriva cancerului, s-au dus într-un laborator unde acestea au fost modificate să ţintească exact celulele de cancer şi s-au întors sub formă de medicament într-o perfuzie de câţiva mililitri care, în momentul în care sunt infuzate, se lipesc de celulele tumorale şi le distrug”.

Cezar Irimia, preşedinte, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer: „Sper ca această terapie să fie extinsă şi la alte forme de cancer hematologic”.

Tratamentul costă 350 de mii euro, iar CNAS asigură, anul acesta, fonduri pentru 20 de pacienţi care altfel ar muri. Sunt însă mult mai mulţi bolnavi cu cancere de sânge pentru care salvarea poate fi transplantul medular de la donatori neînrudiţi. Ştefania a avut şansa să primească celulele stem din sângele unui tânăr din Germania.

Ştefania Dinu, 31 de ani, pacientă salvată de transplantul medular: „Mi-a salvat viaţa şi multumesc enorm şi lui şi donatorilor care aleg să salveze vieţi. Aveam o durere în gât şi o durere de ureche care nu trecea. Am făcut nişte analize de rutină. Erau atât de proaste încât chiar le-am refăcut pentru că eu mă simţeam foarte bine. Leucemie acută mieloblastică a fost diagnosticul, am aflat în iulie 2019. Şansa mea a fost că am descoperit foarte devreme. Şansa mea a fost că am descoperit foarte devreme. Lucrez, fac sport, merg în concedii, mă bucur de viaţă”.

Ionuț Petre, medic rezident, donator de celule stem: „Procedura de recoltare de celule stem presupune o internare de aproximativ 5 zile în care se administrează un factor care stimulează celulele stem să ajungă în sângele periferic. M-am simţit foarte bine”.

Uneori, chiar cei care vor să salveze primesc şansa vindecării.

Dr. Aurora Dragomirișteanu, directoare generală, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice: „Au fost câţiva dintre pacienţi care nu ştiau că au hepatite cronice cu dezechilibre hepatice mari, s-a descoperit în perioada de evaluare medicală, sau boli autoimune. A fost şi o situaţie mai critică, era un singur donator. În timpul evaluării medicale a fost identificat cu leucemie. Nu era din România”.

Cei care au între 18 şi 45 de ani şi sunt sănătoşi pot salva vieţi dacă se înscriu în registrul naţional.

