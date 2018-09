Teodorovici, despre banii din Sănătate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Pentru a putea fi mai bine cheltuiți banii, trebuie purtate discuții, spune ministrul Teodorovici.

Săptămâna trecută în ședința de Guvern am avut o discuție aprinsă vizavi de faptul că, odată ce am stabilit cu d-na ministru Sorina Pintea pentru Programul Național de diabet niște lucruri, care să fie făcute până la final de an, sau în orice caz - foarte, foarte repede- cineva din Ministerul Sănătății sau de la Casa de Asigurări și-a permis să reducă din ceea ce noi am spus a fi făcut pentru cei bolnavi de diabet, a spus ministrul de Finanțe

Avem 823 de mii de români înregistrați ca fiind cu diabet, din care avem 3.500 de copii cu diabet I. Și am spus că trebuie să stimulăm mecanismul. Să avem 0-26 de ani - zona în care statul decontează cheltuielile necesare, peste 26 de ani să avem un nou sistem de coplată pe această zonă. Toți cei 3500 de copii, într-un termen cât mai scurt, să fie monitorizați, a explicat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finanțelor a subliniat că sunt bani, dar trebuie aduși în zona în care trebuie.

Sunt curios să văd dacă până la finalul lunii septembrie, pentru că așa am pus în HG-ul respectiv - cu diabetul de tip 1, ca toate actele normative secundare de la nivelul Casei să fie aprobate până la final de septembrie. Sunt niște ordine ale președintelui Casei Naționale de Securitate care aveau acolo niște termene a la long. Și am spus: Nu, până la final de septembrie toate actele să fie efectiv aprobate ca să poată fi implementat acest program de diabet, a arătat Eugen Teodorovici.

