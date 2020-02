Teodor Meleșcanu a demisionat din funcția de președinte al Senatului

Teodor Meleșcanu

Teodor Meleșcanu: 'Am decis să mă retrag din funcţia de preşedinte al Senatului, deşi nu a fost încă publicată decizia CCR şi motivarea acesteia. Am considerat că la începerea unei noi sesiuni ar trebui să evităm dezbateri politice sau personale pe temea preşedinţiei, pentru a ne putea concentra asupra activităţilor Senatului într-o perioadă relativ complicată. Nu am ce să îmi reproşez, pentru că am fost ales în această funcţie la care am candidat potrivit prevederilor constituţionale şi ale Regulamentului din partea grupului PSD şi am obţinut majoritatea de voturi conform Regulamentului Senatului (...). 'Din punctul meu de vedere, orice atac inconştient sau presiuni la adresa deciziilor Curţii Constituţionale, indiferent cine le-ar face, afectează grav supremaţia Constituţiei, al cărei garant este chiar CCR. Nu sunt un om care aleargă după funcţii şi vă asigur că voi face tot ceea ce îmi este posibil în calitate de senator pentru a contribui constructiv la lucrările noastre care sunt dedicate adoptării legilor pe care le aşteaptă cetăţenii acestei ţări. (...) Sunt convins că vom putea colabora cu toţi şi pe viitor'.

Curtea Constituțională a admis, pe 22 ianuarie, cu majoritate de voturi, contestația făcută de mai mulți senatori privind alegerea lui Teodor Meleșcanu președinte al Senatului.

Acum 5 luni, Teodor Meleșcanu a fost ales în fruntea Senatului cu susținerea și voturile social-democraților. A candidat însă împotriva deciziei grupului din care făcea parte, ALDE, condus de Călin Popescu-Tăriceanu.

ALDE, PNL, PMP și UDMR au contestat demult la Curtea Constituțională instalarea lui Teodor Meleșcanu în fruntea Senatului, dar judecătorii au amânat de mai multe ori luarea unei decizii.

Agerpres notează că preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii îl vor susţine pe Titus Corlăţean pentru a prelua funcţia de preşedinte interimar al Senatului până când va fi publicată motivarea Curţii Constituţionale cu privire la Teodor Meleşcanu. Propunerea lui Titus Corlăţean urmează să fie votată şi de grupul parlamentar al PSD de la Senat.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anunţat că liberalii o vor susţine pentru această funcţie pe Alina Gorghiu. USR îl susține pe senatorul Vlad Alexandrescu.

