În decembrie 1989, Teodor Meleşcanu a condus delegaţia română de la reuniunile CSCE de la Viena pe tema dezarmării. Este suspectat că ar fi boicotat un moment de reculegere dedicat victimelor de la Timişoara, organizat de diplomaţii străini care aflaseră despre atrocităţile din România, deși Ceauşescu închisese graniţele.

De curând, au ieşit la iveală documente diplomatice de arhivă, din care reiese că Meleşcanu ar fi negat în faţa diplomaților prezenți la eveniment crimele și abuzurile săvârșite la Timișoara. Plasa infracțiunile comise de comuniști în categoria "zvonurilor colportate în scopuri dușmănoase" și a "știrilor de presă neconfirmate".

Dezvăluirile au fost făcute de ziarul "Libertatea", iar Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului s-a sesizat din oficiu.

A început investigarea acestor documente de arhivă din România şi din străinătate şi identificarea martorilor.

Preşedintele Senatului a refuzat să facă vreun comentariu pentru TVR. Îşi menţine poziţia exprimată în ziarul "Libertatea", unde respinge toate acuzaţiile: "Nu am avut niciun fel de informație oficială din țară privind evenimentele de la Timișoara. Din presa străină am aflat că au avut loc la Timișoara ciocniri între manifestanți și armată, soldate cu morți și răniți. Am încheiat spunând că, dacă se confirmă cele relatate, de o gravitate fără precedent, persoanele responsabile trebuie să își asume răspunderea".

În decembrie 1989, Teodor Meleșcanu era secretar al Departamentului Securitate Internațională și Dezarmare din MAE.

La 30 de ani de la Revoluţie, în calitate de preşedinte al Senatului, a prezidat şedinţa solemnă din Parlament dedicată victimelor Revoluţiei din 1989, ceea ce a stârnit revolta unora dintre colegii săi parlamentari, mai tineri.

Dacă se vor confirma indiciile privind săvârșirea unor fapte de natură penală, toate probele rezultate în urma cercetărilor vor fi transmise Parchetului General, susțin reprezentanții institutului.

