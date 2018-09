Gabriela Firea cere demiterea ministrului Carmen Dan EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 17.01 Gabriela Firea a explicat că a vorbit cu comisarul european Corina Crețu, care a avut discuții cu colegii ei. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația politică din România.

"Eu am luat cuvântul și le-am transmis colegilor mei, domnului președinte în special (...) faptul că am vorbit ieri cu doamna comisar Corina Crețu, care mi-a relatat o discuție pe care a avut-o cu colegii domniei sale, comisarii europeni, și cu d-nul președinte Juncker, în care aceștia și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația politică din România, accentuând în special faptul că ceea ce s-a întâmplat pe 10 august nu este apreciat de către celelalte țări europene, deoarece, deși sunt de acord că instituțiile democratice ale statului de drept trebuie să fie apărate, și anume intervenția jandarmilor a fost corectă până la un punct, în sensul apărării clădirii guvernului și a jandarmilor care interveneau pentru restabilirea ordinii și liniștii publice, nu au fost de acord cu faptul că manifestanți care nu au fost violenți au trebuit să suporte gazele lacrimogene care s-au transferat în Piața Victoriei și că erau de ajuns alte măsuri, mai blânde, pentru îndepărtarea celor violenți, practic extragerea celor care erau foarte violenți și care aruncau în jandarmi cu pietre, cu peturi și cu alte obiecte. Aceasta, repet, a fost îngrijorarea comisarilor europeni, transmisă doamnei Corina Crețu, cu care am avut ieri dimineață o discuție și m-a abilitat - am întrebat: pot să transmit aceste lucruri sau este informal? Și mi-a dat voie să transmit în CEx aceste îngrijorări și că este posibil ca pe data de 18 septembrie, atunci când domnul președinte Juncker va lua cuvântul, să facă referiri în discursul său și la situația din România, și la protestele din 10 august și că nu este o situația confortabilă pentru țara noastră", a declarat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a subliniat că este posibil ca pe 18 septembrie să se anunțe că Bulgaria va avea anumite avantaje din partea Bruxelles-ului, și nouă să ni se mențină MCV-ul.

Firea a criticat încercarea de pasare a răspunderii către prefectul Capitalei pentru violențele din 10 august.

Ministrul de Interne nu a oferit un răspuns, ci a adus niște "xeroxuri, sms-uri", mesaje de pe whatsapp între prefect și un secretar de stat, legate de proteste, a explicat Gabriela Firea.

Ea s-a declarat extrem de surprinsă de hârtiile aduse de Carmen Dan.

"Eu vă spun sincer, am crezut că ieri, în ședința informală cu domnul președinte, după ce-i voi da toate aceste elemente, va înțelege și o va retrage domnia sa, pentru că dumnealui a propus-o, salvând în primul rând prestigiul țării (...) prestigiul guvernului și prestigiul acestui minister", a declarat Firea. "Nu s-a dat nici de înțeles că o retrage, dar nici că susține tot ceea ce s-a întâmplat, practic a rămas cumva așa, să se lămurească astăzi".

Ea a subliniat în ședința CEx că nu dorește să candideze la președinția României. "Atunci, domnul președinte a afirmat că nici el nu candidează", a declarat Firea.

Potrivit primarului general al Capitalei, s-a discutat despre posibilitatea unui candidat unic PSD-ALDE, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu.

"Eu îl stimez foarte mult pe domnul Tăriceanu și ar fi un președinte de țară extraordinar, dar pentru Partidul Social Democrat, pentru sutele de mii de membri PSD din țară, a ajunge acest partid în situația în care să nu aibă un candidat viabil și să se bucure că are alternativă la un partener de guvernare cu un scor mult mai mic în sondaje este un moment de mare tristețe", a explicat Firea.

"Au fost miniștri și prim-miniștri care, după ce au plecat din funcție, au spus că ei au vrut să facă ceva corect pentru bucureșteni dar că nu au fost lăsați de domnul președinte", a mai subliniat primarul general.

"S-a afirmat în Comitetul Executiv că doamna prefect ar trebui să fie demisă pentru cele declarate cetățeanului care a venit peste dumneaei la o terasă, și că ar fi spus acolo că ar fi spus acolo că doamna Dan și domnul Dragnea au mințit. Am aflat, și îmi asum ceea ce spun, că acel episod a fost pus la cale de doamna ministru", a declarat ea. Răspunsurile prefectului au fost date pe fond de stres, pe fond emoțional, potrivit primarului general al Capitalei. Totul ar fi avut ca scop defăimarea prefectului și a primarului.

Întrebată care este relația cu Liviu Dragnea, Firea a răspuns: "Îmi pare rău s-o spun, dar este tensionată".

"Simt că am pierdut, din nefericire, chiar și oameni care ne-au simpatizat", a indicat Firea.

ACTUALIZARE Telejurnal 14.00 "Tăriceanu să fie candidatul nostru, urmând în continuare ca Partidul Social Democrat să aibă primul ministru, să dea primul ministru (...) Avem probleme, avem probleme pe economie, avem probleme pentru că avem încasări mai mari la ANAF, dar în același timp s-au mărit și cheltuielile, avem și tragedia asta, sau cum vreți s-o numiți, cu boala asta, pesta porcină", a declarat Niculae Bădălău, președintele PSD Giurgiu.

Întrebată dacă situația impune retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea formațiunii, Gabriela Firea a răspuns: "Chiar dacă dvs. îmi adresați aceeași întrebare cu alte cuvinte, eu voi răspunde același lucru - nu pot să anticipez ceea ce se va întâmpla în ședința Comitetului Executiv. (...) Dacă nu mai avem o legătură directă cu românii, cred că fiecare avem o problemă în parte și nu cred că trebuie să ne gândim doar la cariera noastră individuală ca politicieni, ci în primul rând la parcursul țării noastre".

Președintele formațiunii, Liviu Dragnea, a indicat, la rândul său, că nu crede că i se va cere demisia în ședința de astăzi.

Remanierea este încă pe masă, pentru că există mai multe nemulțumiri ale liderilor social-democrați față de activitatea guvernului, față de gradul de implementare a programului de guvernare, subliniază Andreea Dumitrescu, jurnalist Știrile TVR.

Potrivit informațiilor obținute de TVR, Gabriela Firea ar fi făcut pasul decisiv și ar fi cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan.

La începutul ședinței s-a discutat mai mult despre prioritățile legislative.

Discuțiile cu adevărat tensionate au fost însă vineri, când s-au exprimat mult mai tranșant nemulțumirile legate atât de guvern, cât și de modul în care este condus partidul. Tot Gabriela Firea, primarul Capitalei, cerea o consultare mai largă cu liderii din partid și îl acuza pe președintele Liviu Dragnea că ia deciziile consultându-se cu un cerc extrem de restrâns de persoane.

Unii lideri social - democrați se gândeau chiar să îi ceară președintelui Liviu Dragnea să facă un pas în spate, a precizat Andreea Dumitrescu.

