Unii liberali ca Alina Gorghiu sau Cătălin Predoiu se simt îndepărtați din zona decizională.

Cristian Bușoi: "Sunt câteva opinii care trebuie luate în calcul, nu știu cine ar fi putut împăca și capra și varza în această chestiune, e clar că în interiorul PNL a existat o diversitate de opinie. Există colegi care au susținut foarte ferm ideea de referendum, de familie tradițională, sunt și colegi care văd lucrurile într-o nuanță mai progresistă. La fel a fost și electoratul liberal. PNL a trebuit să vină cu aceată atitudine echilibrată, de a lăsa fiecăruia libera conștiință și de a nu se implica în campanie. PNL nu a susținut acest referendum, a lăsat fiecărui membru și a recomandat fiecăruri simpatizant să procedeze conform propriei conștiințe. Nu am făcut campanie, nu am avut numărătoare paralelă. Am văzut opiniile colegilor de partid, trebuie luate în seamă, prin anumite declarații personale ale liderilor partidului s-a acreditat ideea că am fi fost implicați, că am fi susținut referendumul, însă poziția oficială a partidului a fost aceea de a lăsa fiecăruia libera conștiință să voteze. Adevăratul vinovat care a politizat acest referendum este Liviu Dragnea, susținut de PSD. Nu e vroba de scindare în PNL, nimeni nu a vorbit de plecarea din PNL".

