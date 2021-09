Tensiuni în Coaliție | Barna: Pentru noi, toate opţiunile sunt pe masă. Cîţu: Politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj | USR PLUS nu va participa la şedinţa de guvern de la ora 19,00

Conflict major în coliție deschis chiar în debutul ședinței de guvern de azi dimineață. Motivul: programul de investiții Anghel Saligny pentru proiecte locale. USR PLUS îl acuză ape Florin Cîțu că a pus pe agenda sedinței discutarea acestui program fără un acord complet în coaliție. Ședința a fost inițial suspendată și a început un război al declarațiilor în care s-au lansat inclusiv acuzații de șantaj. Și președintele Iohannis a transmis un mesaj clasei politice. USR PLUS a anunțat că nu va participa la ședința de guvern reprogramată pentru ora 19.

ACTUALIZARE 18.30. USR PLUS a decis că nu va participa la şedinţa de guvern de la ora 19,00, a anunţat copreşedintele formaţiunii, vicepremierului Dan Barna. El a spus că USR PLUS a decis convocarea unei şedinţe a coaliţiei de guvernare pentru joi, de la ora 10,00. "Şedinţa coaliţiei de mâine dimineaţă va fi cea care decide cum vom proceda în continuare", a precizat Dan Barna. Şedinţa de guvern care ar fi trebuit să aibă loc în prima parte a zilei a fost suspendată pentru ora 19,00

ACTUALIZARE 16.30: Premierul Florin Cîţu a declarat, miercuri, că USR-PLUS şantajează cu Secţia Specială şi a subliniat că ”politica nu se poate face pe condiţionări şi şantaj” şi că nu este timp de ”jocuri politice”, în contextul discuţiilor cu privire la Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”.



”Aş vrea să discutăm despre program, pentru că nu este un program pentru mine, pentru PNL, UDMR, USR sau pentru PSD. Este un program pentru români. Eu am spus la începutul acestei guvernări că nu mai permitem să avem localităţi în România care nu au acces la fonduri europene, să rămână nedezvoltate. Acesta este programul. Dacă colegii de la USR nu susţin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în faţă. În ceea ce priveşte şantajul şi acea piedică pe care o pun cu SIIJ, am fost primul care a negociat ca SIIJ în forma care să treacă prin Guvern prin negocieri cu toată coaliţia, am susţinut toate soluţiile care au venit de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. (...) Din păcate, politica nu se poate face prin condiţionări şi şantaj”, a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa grupului senatorial al PNL.



Premierul a susţinut că originalul proiectului 'Anghel Saligny' a fost transmis pe 25 august Ministerului Justiţiei.

________________________________________________________________________

ACTUALIZARE 15.55: Pentru USR PLUS, toate opţiunile sunt pe masă, a afirmat, miercuri, copreşedintele formaţiunii Dan Barna.



”Pentru noi, toate opţiunile sunt pe masă. Vom vedea cum evoluează discuţiile în orele care urmează şi în şedinţa de guvern din această seară”, a declarat Dan Barna la Parlament, la finalul unei şedinţe a parlamentarilor USR PLUS. El susţine că USR PLUS nu este împotriva dezvoltării locale, însă PNDL, aşa cum este prezentat în acest moment, „este un program exact cum le-am avut pe cele anterioare de la Liviu Dragnea”.

”E important să avem reguli, transparenţă şi am propus nişte amendamente pe care le-am transmis colegilor din coaliţie”, a adăugat Barna.

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a afirmat la finalul unei şedinţe a grupurilor parlamentare ale formaţiunii că ceea ce s-a întâmplat în şedinţa de guvern de miercuri, amânată pentru ora 19,00, a reprezentat ”o încălcare a actului adiţional al protocolului de guvernare semnat în coaliţie”.



”Am văzut în această dimineaţă, în şedinţa de guvern, deşi luni în cadrul şedinţei de coaliţie am convenit împreună cu partenerii noştri de guvernare că vom continua discuţiile şi pe PNDL 3, şi pe SIIJ, şi pe pensiile speciale şi urma ca în următoarea şedinţă a coaliţiei să venim cu anumite variante, cu formule şi cu amendamente, am constatat în această şedinţă de guvern, unde la pregătitoare nu exista nimic prevestitor, că pe lista suplimentară a fost introdus, la surpriză, acest PNDL 3, un program despre care am exprimat numeroase rezerve din mai multe motive. Este, în primul rând, o chestiune de încălcare a actului adiţional al protocolului de guvernare pe care l-am semnat împreună cu partenerii noştri”, a susţinut Dan Barna.



El a amintit că, ”după situaţia Vlad Voiculescu”, a fost încheiat cu partenerii de coaliţie un protocol prin care s-au stabilit nişte reguli ”prin care să se poată guverna corect şi sănătos pentru coaliţie”.



”Una dintre aceste reguli spune: agenda Guvernului şi procesul de prioritizare a actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii în şedinţă săptămânală ulterioară şedinţei pregătitoare de guvern organizată de SGG. Agenda şedinţei de guvern va fi agreată la acest nivel şi ulterior transmisă ministerelor în spaţiul public. Ce spune acest articol - spune foarte simplu: guvernarea se face în coaliţie, şedinţa de guvern se face în coaliţie. Surprize de genul celei de astăzi sunt de neacceptat pentru USR PLUS”, a adăugat Dan Barna, care apreciază că premierul a acceptat să 'nu forţeze' ordinea de zi suplimentară şi să mai existe o discuţie miercuri seară.



Şedinţa de guvern de miercuri a fost suspendată, urmând să fie reluată la ora 19,00, potrivit unor surse oficiale. Premierul Florin Cîţu ar fi dorit să introducă pe ordinea de zi suplimentară Programul Naţional de Investiţii 'Anghel Saligny', conform surselor citate.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că va face tot ce este posibil pentru menţinerea coaliţiei de guvernare şi a arătat că Programul Naţional de Investiţii 'Anghel Saligny' poate fi adoptat dacă îndeplineşte condiţiile legale şi există acordul partenerilor de coaliţie.



”Acest Plan Naţional de Investiţii a fost dezbătut în coaliţie. Am acceptat să obţinem din partea partenerilor de coaliţie propuneri de îmbunătăţire legate de transparenţă, de criterii obiective, de proceduri care să fie clare, de selectare a proiectelor, ca atare şi eu, ca preşedinte al PNL, susţin adoptarea Planului Naţional de Investiţii, dar fără să afectăm coeziunea coaliţiei, pe o formă a proiectului care să fie conformă cu voinţa comună a coaliţiei şi cu respectarea tuturor procedurilor constituţionale şi legale. (...) Eu voi face tot ce este posibil pentru a menţine această coaliţie şi în acelaşi timp, repet, pentru a adopta acest program de investiţii pentru comunităţile locale, pentru a desfiinţa Secţia specială, pentru a elimina pensiile speciale sau cele care nu pot fi eliminate să fie aduse într-un cadru al contributivităţii. Eu sunt adeptul dialogului şi adeptul găsirii unor soluţii care să fie împărtăşite de întreaga coaliţie”, a afirmat Orban înainte de a participa la şedinţa grupului parlamentar al PNL din Senat.

______________________________________________________________________________

Şedinţa de Guvern a fost suspendată, miercuri, urmând să fie reluată la ora 19.00, potrivit unor surse oficiale.

Premierul Florin Cîţu ar fi dorit să introducă pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei Executivului Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”, care însă nu are toate avizele necesare, conform surselor citate.

Premierul Florin Cîţu a reiterat luni că este de acord cu toate recomandările USR privind programul de investiţii ”Anghel Saligny” (PNDL 3), menţionând că nu există alte dezbateri, iar programul este în procedura de avizare şi după aceea va fi discutat în Guvern.

