Departamentul de Stat a emis alertă de securitate pentru Irak, la scurt timp după atacul cu drone lansat de trupele americane în apropierea aeroportului din Bagdad. A fost atacat convoiul în care se afla generalul iranian Qassem Soleimani, șeful trupelor de elită, externe, ale Gardienilor Revoluției.

Regimul de la Teheran a promis că va răzbuna moartea generalului, care a avut un rol important în războaiele din Siria și Irak. Generalul Soleimani era practic numărul doi în Iran, după ayatolahhul Khamenei și unul dintre liderii puternici din Orientul Mijlociu.

În mai multe orașe din Iran au avut loc demonstrații antiamericane de proporții și s-a cerut răzbunare. Sunt trei zile de doliu național.

Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a explicat în presa americană că generalul Soleimani pregătea o operațiune de anvergură împotriva SUA.

Iranul nu a câstigat niciodată vreun război, dar nici nu a pierdut vreo negociere, a comentat președintele Donald Trump, care a ordonat raidul din Bagdad.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!