Tenis: Simona Halep a făcut cu Martic 'probabil cel mai bun meci' al său în acest an

Simona Halep

''Cred că probabil a fost cel mai bun meci al meu în acest an. M-am simţit foarte bine, foarte încrezătoare. Am fost agresivă şi tot ce trebuia să fac am făcut şi am făcut bine. Îmi dă încredere, îmi dă un impuls că încă pot juca la acest nivel. Am avut un an dificil, după cum se ştie. Înseamnă mult că joc la acest turneu şi joc bine. Vreau să iau toate lucrurile pozitive şi să adun şi mai multă încredere'', a declarat Halep la conferinţa de presă de după meci, citată de site-ul WTA.



''Ştiam că va fi dificil contra ei. Meciul din 2018 a fost unul lung, mult mai greu. Însă azi am m-am simţit grozav. Am avut o misiune şi am vrut să fiu concentrată pe jocul meu. Când am intrat pe teren mi-am zis că returul meu trebuie să fie puternic, deoarece ea serveşte cu mult 'kick'. La înălţimea mea nu e uşor să returnezi, dar am făcut-o bine. M-am antrenant un pic mai mult ieri şi azi dimineaţă'', a mai spus Halep, campioană la Indian Wells în 2015.



Simona Halep o conduce acum Martic (31 ani, 79 WTA) cu 3-1 în meciurile directe. Precedentul duel a avut loc în 2018, în sferturi, chiar la Indian Wells, românca impunându-se cu 6-4, 6-7 (5), 6-3. Martic a învins în 2011 la Copenhaga, în optimi, cu 6-3, 5-7, 7-5, iar apoi Halep a câştigat în 2015 la Guangzhou, în primul tur, cu 6-4, 6-2.



Halep, care s-a impus după doar 53 de minute, a reuşit nu mai puţin de 18 winners, faţă de doar 6 ai croatei. Românca s-a calificat în a patra sa semifinală la Indian Wells.

Despre adversara următoare, poloneza Iga Swiatek, Halep a avut cuvinte de laudă: ''Un meci foarte, foarte dificil, deoarece joacă cel mai bun tenis din viaţa ei. Este în cel mai bun moment. Mă aştept la un meci foarte greu. Însă sunt în semifinală aici şi voi porni de la acest lucru. Voi încerca să joc cât mai bine''.



Şi Swiatek, victorioasă cu 6-1, 6-0 în faţa americancei Madison Keys, a avut cuvinte frumoase despre Halep: ''Cred că joacă un tenis grozav acum. Este foarte consistentă - nu ştiu câte greşeli neforţate a făcut azi, dar cred că mai puţin de 10. Este în mare formă şi va fi un meci frumos. Pentru mine va fi un test ca să văd cât am progresat''.



Swiatek, campioană la Roland Garros în 2020, este liderul circuitului feminin la meciuri câştigate în acest sezon, cu 18 victorii, fiind neînvinsă la turneele WTA 1.000 din acest an, după ce a obţinut titlul la Doha. Poloneza este prima jucătoare care a atins măcar semifinalele la patru turnee în acest sezon, cu penultim act jucat la Australian Open şi Adelaide International 1 (pe lângă Indian Wells), după titlul de la Doha.



Halep are un bilanţ de 15 victorii şi 3 eşecuri în 2022, 13 succese venind în două seturi.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI