TENIS | Serena Williams a abandonat în primul tur la Wimbledon

Serena Williams

Williams, numărul 8 mondial, care va împlini 40 de ani în luna septembrie, a părăsit terenul plângând şi şchiopătând, în primul set al meciului cu belarusa Aliaksandra Sasnovici (locul 100 WTA), la scorul de 3-3.

"Am avut inima frântă când am fost nevoită să abandonez astăzi (marţi) după accidentarea mea la gamba dreaptă. Dragostea şi recunoştinţa mea se adresează fanilor şi echipei, care fac ca prezenţa pe terenul central să fie atât de specială. Să simt căldura şi sprijinul extraordinar din partea publicului astăzi, când am intrat şi am ieşit de pe teren, m-a impresionat foarte mult", a precizat reprezentanta Statelor Unite într-un mesaj postat ulterior pe reţelele de socializare.

În întreaga sa carieră, Serena Williams a mai abandonat în singură dată în cursul unei partide de Mare Şlem, la ediţia din 1998 de la Wimbledon, în optimile de finală, împotriva spaniolei Arantxa Sanchez.

Rezultate - turul 1:



Venus Williams (SUA) - Mihaela Buzărnescu (România) 7-5, 4-6, 6-3

Ashleigh Barty (Australia/N.1) - Carla Suarez (Spania) 6-1, 6-7 (1/7), 6-1

Anna Blinkova (Rusia) - Timea Babos (Ungaria) 6-2, 6-2

Marta Kostiuk (Ucraina) - Kiki Bertens (Olanda/N.17) 6-3, 6-4

Andrea Petkovic (Germania) - Jasmine Paolini (Italia) 6-4, 6-3

Barbora Krejcikova (Cehia/N.14) - Clara Tauson (Danemarca) 6-3, 6-2

Elena Vesnina (Rusia) - Martina Trevisan (Italia) 7-5, 6-1

Cori Gauff (SUA/N.20) - Francesca Jones (Marea Britanie) 7-5, 6-4

Angelique Kerber (Germania/N.25) - Nina Stojanovic (Serbia) 6-4, 6-3

Aliaksandra Sasnovici (Belarus) - Serena Williams (SUA/N.6) 3-3 (abandon Williams)

Karolina Pliskova (Cehia/N.8) - Tamara Zidansek (Slovenia) 7-5, 6-4

Donna Vekic (Croaţia) - Anastasia Potapova (Rusia) 6-1, 6-4

Nadia Podoroska (Argentina) - Ann Li (SUA) 6-4, 7-6 (7/1)

Tereza Martincova (Cehia) - Alison Riske (SUA/N.28) 6-2, 4-6, 6-1

Jessica Pegula (SUA/N.22) - Caroline Garcia (Franţa) 6-3, 6-1

Liudmila Samsonova (Rusia) - Kaia Kanepi (Estonia) 6-4, 6-2

Elise Mertens (Belgia/N.13) - Harriet Dart (Marea Britanie) 6-1, 6-3

Lin Zhu (Cehia) - Mona Barthel (Germania) 6-7 (2/7), 6-3, 6-3

Madison Brengle (SUA) - Christina McHale (SUA) 3-6, 7-5, 10-8

Vera Zvonareva (Rusia) - Marie Bouzkova (Cehia) 7-5, 6-4

Petra Martic (CroaţiaN.26) - Varvara Graceva (Rusia) 6-7 (3/7), 6-4, 6-3

Ons Jabeur (Tunisia/N.21) - Rebecca Peterson (Suedia) 6-2, 6-1

Maria Sakkari (Grecia/N.15) - Arantxa Rus (Olanda) 6-1, 6-1

Shelby Rogers (SUA) - Samantha Stosur (Australia) 6-1, 5-7, 6-3

Claire Liu (SUA) - Misaki Doi (Japonia) 2-6, 6-3, 9-7

Nao Hibino (Japonia) - Bernarda Pera (SUA) 6-1, 5-7, întrerupt din cauza întunericului.

