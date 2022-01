TENIS La întoarcerea acasă, Simona Halep a explicat cum a suferit din cauza căldurii în timpul meciului cu Alize Cornet, de la Australian Open

Deshidratată la 42 de grade Celsisus, temperatură resimțită la sol, Halep mărtuisește că nu durerile provocate de stomac și ficat au fost cât pe ce să o facă să abandoneze în optimi la "Australian Open":

Simona Halep: A fost foarte greu cu soarele, în primul rând! Dacă nu era soare, poate aș fi rezistat mai bine, dar pur și simplu m-a dărâmat.

Adrian Marcu, antrenorul Simonei Halep: Nu pot să zic că era foarte cald ca temperatură, dar te omora căldura aia, adică ardea terenul, mingile zburau foarte tare.

Simona Halep: Bineînțeles că am fost supărată după ce am pierdut ultimul meci, din câte am citit, am avut mai multe puncte câștigate, dar se întâmplă să și pierzi meciurile acestea.

Poreclită "Simo-Aussie", Halep dezvăluie de ce a fost adoptată de australieni:

Simona Halep: E frumos! E plăcut, mereu am avut o relație frumoasă cu ei, datorită lui Darren, bineînțeles, și mereu când merg acolo sunt primită foarte foarte frumos. Adică mă simt ca și cum aș fi acasă.

ŞTIRILE ZILEI