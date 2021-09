TENIS | Kazaha Elena Rîbakina va fi adversara Simonei Halep în turul al treilea la US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep o va întâlni pe Elena Rîbakina în runda a treia a turneului US Open, după ce kazaha a învins-o pe Caroline Garcia (Franţa) cu 6-1, 6-4, miercuri, la New York. Halep (29 ani, 13 WTA) a trecut şi ea fără probleme, scor 6-3, 6-1, de Kristina Kucova din Slovacia, calificându-se în turul trei la New York pentru prima dată din 2016.